На развитие водоснабжения в СКО направили 74 млрд тенге

По словам акима региона Гауеза Нурмухамбетова, сегодня 100% населенных пунктов обеспечены качественной водой благодаря строительству новых разводящих сетей, подключению к групповым водопроводам и установке современных блок-модулей.

— В этом году на развитие водоснабжения в область направлено рекордные 74 млрд тенге, что более чем в два раза превышает показатели прошедшего трехлетнего периода. Отмечу, что 44,9 млрд тенге — это средства из возвращенных активов, — сказал он на брифинге в СЦК.

Фото: Kazinform

Работы по объектам выходят на завершающий этап, сейчас проводятся пуско-наладочные мероприятия.

Гауез Нурмухамбетов также напомнил о выполнении поручений Президента по развитию энергетики и сферы ЖКХ. В текущем году завершаются работы в городе Тайынша по модернизации тепловых сетей протяженностью 4,5 км на сумму 730 млн тенге.

В регионе заменили 76 км электросетей и реконструировали три подстанции на 13 млрд тенге. На стадии разработки — два проекта по модернизации тепловых сетей Петропавловска стоимостью 11 млрд тенге и протяженностью 8,1 км.

Всего до 2029 года модернизируют свыше 7 тыс. км инженерных сетей.

К отопительному сезону отремонтировали 1,5 тыс. км электрических сетей, 13 км тепловых и 5 км водопроводных сетей, завершено строительство дымовой трубы номер один Петропавловской ТЭЦ-2. Это обеспечило надежную подготовку к нынешней зиме.