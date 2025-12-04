РУ
    17:00, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    На развитие водоснабжения в СКО направили 74 млрд тенге

    В Северо-Казахстанской области на развитие водоснабжения выделили 74 млрд тенге, более половины из которых — средства из возвращенных активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поручение Президента: как Досаев решает вопрос с водоснабжением в Алматы
    Фото: акимат

    По словам акима региона Гауеза Нурмухамбетова, сегодня 100% населенных пунктов обеспечены качественной водой благодаря строительству новых разводящих сетей, подключению к групповым водопроводам и установке современных блок-модулей.

    — В этом году на развитие водоснабжения в область направлено рекордные 74 млрд тенге, что более чем в два раза превышает показатели прошедшего трехлетнего периода. Отмечу, что 44,9 млрд тенге — это средства из возвращенных активов, — сказал он на брифинге в СЦК.

    Гауез Нурмухамбетов
    Фото: Kazinform

    Работы по объектам выходят на завершающий этап, сейчас проводятся пуско-наладочные мероприятия.

    Гауез Нурмухамбетов также напомнил о выполнении поручений Президента по развитию энергетики и сферы ЖКХ. В текущем году завершаются работы в городе Тайынша по модернизации тепловых сетей протяженностью 4,5 км на сумму 730 млн тенге.

    В регионе заменили 76 км электросетей и реконструировали три подстанции на 13 млрд тенге. На стадии разработки — два проекта по модернизации тепловых сетей Петропавловска стоимостью 11 млрд тенге и протяженностью 8,1 км.

    Всего до 2029 года модернизируют свыше 7 тыс. км инженерных сетей.

    К отопительному сезону отремонтировали 1,5 тыс. км электрических сетей, 13 км тепловых и 5 км водопроводных сетей, завершено строительство дымовой трубы номер один Петропавловской ТЭЦ-2. Это обеспечило надежную подготовку к нынешней зиме.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Вода
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
