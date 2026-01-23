Почему косули часто заходят в населенные пункты

Этой зимой косули стали часто заходить в населенные пункты Павлодарской области. Животные, которые обитают, в основном на лугах у реки и в резервате «Ертыс орманы», иногда ходят по улицам сел и городов, по-видимому, в поисках корма. В большей части лесов снежный покров не очень глубокий. Для косуль есть возможность добывать себе корм. И жители не понимают, почему животные начали приближаться к людям.

— Действительно, стали часто регистрироваться случаи, когда молодые косули заходят в населенные пункты. Причина того, что животные приближаются к жилью заключается в том, что толщина снежного покрова в лесах достигла 20 сантиметров, снег на полянах превратился в лед и им это затрудняет тебеневку. Глубина промерзания почвы достигает 90 сантиметров. К тому же последние холодные дни в январе заморозили все водоемы в округе, толщина льда — 40-70 сантиметров. Поэтому они ищут дополнительный корм и ходят по местам проживания людей. Например, вчера в поселке Атамекен вблизи областного центра молодая косуля вошла в частный дом и упала в яму в гараже. Наши лесничные привезли ее и осматривают на предмет повреждений. Если она здорова, то отпустим ее обратно в лес, — разъяснил руководитель КГУ «Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира» Аждар Жусупов.

Наблюдается рост численности сибирской и степной косули в заказниках на Иртыше. Лесничие говорят, что обычно пугливые дикие животные перестали бояться людей, приближаются до 40 метров. Потому что, как известно, на этой территории охота на них запрещена. Кроме того, в заказниках не замечено ни одного волка. В лесных хозяйствах, относящихся к КГУ «Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира», обитает более 500 косуль. Они питаются листьями кустарников на лугах и добывают траву из-под снега.

Лесные инспекторы в эту зиму замечают, что не только косули, но также лисицы и зайцы часто посещат населенные пункты. В местах, где запрещена охота, дикие животные ведут себя свободно, часто приходят в города. Например, в Павлодаре за последние дни встречали несколько лисиц, бродивших по улицам.

Ранее сообщалось, что лесничие в Павлодарской области подкармливают диких животных.

Также сообщалось, что в ноябре–декабре прошлого года наблюдалась массовая миграция косуль со стороны Новосибирской области Российской Федерации в Павлодарскую область.