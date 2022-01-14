Количество косуль растёт в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области лесники установили 70 кормушек для подкормки косуль. По подсчётам Павлодарского лесхоза, здесь обитают более 500 голов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество косуль в Павлодарской области растёт. Только по подсчётам Павлодарского лесхоза их более 500 голов», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Там рассказали, что специалисты ведут дневник учёта диких животных. Как только в лесу окреп снежный наст, лесники начали подкармливать косуль.

«В прошлом году было много вопросов по поводу того, что косули голодные заходят в город. Мы установили 70 кормушек, которые заполняем свежим сеном, рядом ставим солонцы: подходят к кормушкам не только косули, но и лоси, кабаны», - отметил руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов.

Лакомства для обитателей леса оставляют регулярно. Как только кормушки опустошаются, их вновь пополняют.





Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.



