Количество косуль растёт в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области лесники установили 70 кормушек для подкормки косуль. По подсчётам Павлодарского лесхоза, здесь обитают более 500 голов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Количество косуль в Павлодарской области растёт. Только по подсчётам Павлодарского лесхоза их более 500 голов», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
Там рассказали, что специалисты ведут дневник учёта диких животных. Как только в лесу окреп снежный наст, лесники начали подкармливать косуль.
«В прошлом году было много вопросов по поводу того, что косули голодные заходят в город. Мы установили 70 кормушек, которые заполняем свежим сеном, рядом ставим солонцы: подходят к кормушкам не только косули, но и лоси, кабаны», - отметил руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов.
Лакомства для обитателей леса оставляют регулярно. Как только кормушки опустошаются, их вновь пополняют.
Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
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