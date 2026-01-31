Почему казахские ханы выбирали наследником не сына

Принцип наследования власти в тюркском мире

По словам кандидата исторических наук, ассистент-профессора, заместителя заведующего кафедрой по истории Казахстана КазНУ имени аль-Фараби Едиля Ноянова, в тюркских государствах действовала иная система наследования власти.

— У тюрков, в том числе в Тюркском каганате, сложилась система, при которой власть переходила не от отца к сыну, а по старшинству в роду: от старшего брата к младшему, а от младшего брата — к старшему сыну старшего брата. Такая система действовала во время правления Мукан-кагана (553–572 годы) и позволяла избежать междоусобицы и борьбу за власть внутри династии, — поясняет историк.

Он отмечает, что эта модель в корне отличалась от монгольских традиций наследования, где власть передавалась напрямую: от отца к сыну, а от сына к внуку. Однако потомки Чингисхана, оказавшись в степи Дешт-и-Кыпчака, были вынуждены адаптироваться к местной среде.

— Потомки Чингисхана, пришедшие с территории современной Монголии, попали под сильное влияние местных кипчакских племен, чья культура и традиции были развиты гораздо выше. В итоге они заговорили на кипчакском языке, приняли ислам и, что самое важное, переняли тюркский принцип престолонаследия, — говорит Едиль Ноянов.

Фото из личного архива спикера

Преемственность власти в Казахском ханстве

Этот принцип был характерен и для раннего периода Казахского ханства. После смерти Керей-хана власть перешла не к его сыну, а к его двоюродному брату Жанибеку, вместе с которым они основали государство. После Жанибека ханом стал сын Керея — Бурундук, и лишь после Бурундука власть перешла к сыну Жанибека — Касым-хану.

По словам историка, главными критериями здесь были возраст, жизненный опыт и авторитет внутри династии. Поэтому власть не всегда переходила напрямую от отца к сыну.

Однако после Касым-хана эта традиция была нарушена — престол напрямую наследовал его сын Мамаш. Этот шаг спровоцировал затяжной политический кризис.

— После Касым-хана был нарушен устоявшийся порядок престолонаследия. С приходом к власти Мамаш-хана начался период временного ослабления Казахского ханства. Историки характеризуют 1521–1538 годы именно как кризисный этап. Однако Мамаш не смог долго удерживать власть. После него престол занял не потомок Касыма, а Тахир — сын его брата Адика (младшего сына Жанибека). Затем власть перешла к сыновьям Адика — Кожа-Ахмету (1526–1535) и Тогыму (1526–1538). Все это усилило внутренние противоречия, — отмечает Ноянов.

Нарушение порядка наследования и его последствия

По словам ассистент-профессора, отход от традиционной системы престолонаследия не раз приводил к тяжелым последствиям.

Период правления (1538–1580 годы) Хакназара, сына Касым-хана, вошел в историю как время «возрождения» Казахского ханства.

В 1580–1582 годах правил сын Жадика — Шыгай, в 1582–1598 годах — его сын Тауекель. В этот период завершился процесс формирования казахского народа и объединения его этнических территорий.

Коллаж: Kazinform/ Canva

— Однако после смерти Тауке-хана, власть сначала перешла к его сыну Кайыпу, затем к другому сыну Болату. Это стало началом политической раздробленности ханства и расшатывания устоявшейся системы. Трагические события «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» стали прямым следствием этой внутренней нестабильности, — говорит историк.

Едиль Ноянов подчеркивает, что эта традиция отражается и в повседневной жизни казахов.

— К примеру, даже если вам 30 лет, а в дом — в қара шаңырақ — приходит 18-летний сын старшего брата вашего отца, именно он первым получит почести или подарок от деда. Казахи объясняют это понятием «жолы үлкен», то есть старшинство по родовой линии. Таков степной закон, — поясняет историк.

По его мнению, то, что потомки Чингисхана сохраняли власть с XIII века до первой четверти XIX века (вплоть до упразднения ханской власти в Среднем жузе в 1822 году и в Младшем — в 1824-м), стало возможным именно благодаря их адаптации к тюркской системе управления.

— Чтобы сохранить власть, они переняли тюркскую модель правления. Поэтому передача престола не собственному сыну, а другому султану была исторической закономерностью, — резюмировал историк.

