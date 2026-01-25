Какова была роль курултая в Казахском ханстве

По словам ассоциированного профессора КБТУ Армана Жумадила, курултай был проявлением степной демократии и его корни уходят в эпоху первобытно-общинного строя.

— В первых государственных образованиях времен саков, гуннов и усуней собрания курултая стали частью системы управления. На таких встречах рассматривались важнейшие вопросы: войны, границы между племенами, использование пастбищ и посевных земель, организация орошения и другие хозяйственные задачи, — рассказывает Арман Жумадил.

Фото: РСК Алматы

Первым проявлением курултая у саков стало так называемое «военное демократическое» собрание — общие собрания племен. Гунны, в свою очередь, объединили 24 различных племени в крупное государство.

В таких условиях интересы различных племен представлялись на собраниях курултая и становились частью системы управления. Именно в эпоху гуннов сформировались основные признаки кочевого государства, и родилось собрание курултая.

По его словам, в монголо-тюркскую эпоху традиция курултаев совершенствовалась. Помимо земельных, пастбищных и военных вопросов, в него включались вопросы сбора налогов, торговые отношения с соседями и караванные маршруты.

— Так, в 1206 году на всемонгольском курултае Чингисхан был провозглашен ханом, а Таласский курултай 1269 года стал историческим собранием, узаконившим распад Монгольской империи и открывшим путь к появлению таких независимых государств, как улусы Джучи, Чагатая и Могулистан, — объясняет Арман Жумадил.

Его мнение поддерживат и кандидат исторических наук, доцент КазНУ имени аль-Фараби Эльмира Телеуова.

— Как отмечает профессор Турсун Султанов, исследовавший данный вопрос с научной точки зрения, изначально курултай у древних тюрков и монголов представлял собой лишь «племенное собрание». Однако со временем он трансформировался в общеимперское собрание знати, то есть представителей правящего слоя. Состав курултая хорошо известен по таким источникам, как «Тайная история монголов», «История завоевателя мира» Джувейни и «Сборник летописей» Рашид ад-Дина. В нем участвовали представители знати основных монгольских племен (нойоны), военачальники и родоплеменные вожди, — говорит Эльмира Телеуова.

Фото из личного архива спикера

Курултай в Казахском ханстве

По словам кандидата исторических наук Жарылкасына Жаппасова, курултай в казахском обществе был одним из важнейших институтов, сформировавших политическую основу кочевой государственности.

— В эпоху Казахского ханства курултай выполнял функцию высшего совещательного органа, где обсуждались судьбоносные вопросы, признавалась легитимность власти, принимались ключевые решения, такие как объявление войны или заключение мира. Суть курултая заключалась не только в «проведении собрания и принятии решений», но и в его роли механизма внутреннего баланса, обеспечивавшего целостность общества. В условиях родоплеменной структуры стабильность достигалась не приказами единого центра, а координацией интересов и достижением консенсуса между авторитетными группами. Именно поэтому в курултае участвовали не только султаны, но и бии, батыры, влиятельные главы родов и старейшины, а решения принимались путем совещания, — говорит Жарылкасын Жаппасов.

Такой совет служил площадкой для выработки общей позиции трех жузов и крупных племен и предотвращения эскалации конфликтов.

Поскольку в ходе курултая выслушивались интересы всех сторон, а общее решение утверждалось путем соглашения.

— Объединяющая роль курултая проявлялась особенно ярко в периоды усиления внешней угрозы: разрозненные действия отдельных родов ослабляли сопротивление, поэтому на первый план выходила необходимость подчинить силы единому плану и скоординировать совместные действия. Таким образом, курултай в политической системе Казахского ханства был ключевым институтом, легитимировавшим власть, обеспечивавшим согласие крупных социальных групп и мобилизовавшим страну в условиях внешней опасности. Он являлся ядром управленческой культуры, соответствующей природе кочевой государственности, — сказал Жарылкасын Жаппасов.

Фото из личного архива спикера

Когда проводился курултай

Арман Жумадил отмечает, что в эпоху Казахского ханства сформировалась классическая форма Курултая. В государстве, наряду с ханским советом, регулярно проводились курултаи, на которых обсуждались и решались ключевые государственные вопросы: управление страной, укрепление единства и объединение казахских земель, организация борьбы против джунгар и других врагов, а также принятие свод законов («Жеты Жаргы»).

Курултаи созывались по мере необходимости, обычно дважды в год — после зимы и перед перекочевкой на зимовку. В нем участвовали султаны, вожди всех родов и племен, бии и батыры.

— Сохранились сведения об известных курултаях, проведенных для объединения усилий казахских жузов во время джунгарских нашествий: Каракумский курултай (1710 г.) и Ордабасинский курултай (1726 г). Также широко известен Култобинский курултай, прошедший во времена Тауке-хана, на котором был принят свод законов «Жеты Жаргы». С тех времен до нас дошло крылатое выражение: «Күлтөбенің басында күнде жиын», — говорит Арман Жумадил.

Жарылкасын Жаппасов отмечает, что Курултай созывался по необходимости, когда требовалось легитимизировать власть через избрание хана, при усилении внешней угрозы или в случае необходимости принятия крупных политических решений, общих для всей страны.

— Место проведения курултая также выбиралось неслучайно: чаще всего это были сакральные и символически значимые пространства народной памяти — Улытау, Туркестан, Ордабасы. Выбор таких мест не только повышал общественный вес принимаемого решения, но и закреплял его духовно, утверждая в массовом сознании как законное, — объясняет Жарылкасын Жаппасов.

Процесс принятия решений не был формальным подсчетом голосов в современном понимании. На курултае вопрос обсуждался открыто, и каждая сторона приводила свои доводы. В конечном итоге решение утверждалось на основе авторитета, опыта, убедительности речи и согласия влиятельных людей, способных повести за собой народ.

— Поэтому право принятия решений нельзя приписать одному человеку или одной группе. Хотя ханская власть принадлежала династии торе, ее реальная сила крепли только тогда, когда он опирался на поддержку биев, глав племен и батыров. То есть конечное решение признавался не как единоличный приказ, а как «воля народа» (ел ұйғарымы), принятая в ходе дискуссии и общего согласия, — говорит заведующий кафедрой МИТУ Жарылкасын Жаппасов.

Фото: DALL-E

Кого приглашали на курултай

Историк Эльмира Телеуова отмечает, что последним значимым курултаем, связанным с ханской властью на казахской земле, стало возведение Абылай хана на престол.

Русский чиновник XIX века Алексей Левшин описывает курултай и обряд возведения хана как легитимный и древний политический ритуал казахского общества.

— Левшин считал Абылая одним из самых выдающихся и влиятельных правителей в истории казахов. По его описанию, в 1771 году Абылай был признан ханом при всенародном согласии с участием представителей всех трех жузов. Провозглашение хана проходило в открытой степи, при большом скоплении народа, что символизировало законность и гласность власти. Был совершен обряд поднятия Абылая на белой кошме (ақ киіз) — священный символ ханской власти в тюрко-казахской традиции. Бии, султаны и батыры обосновали его право на трон выдающейся храбростью, мудростью и неоспоримым авторитетом среди народа, — рассказывает она.

Эльмира Телеуова подчеркивает, что основная функция курултаев не ограничивалась формальным возведением определенного претендента на ханский престол.

В государствах XV–XVIII веков этот институт обладал более широкими полномочиями, решая не только вопросы престолонаследия, но и ключевые межгосударственные и политические задачи.

Жарылкасын Жаппасов объясняет, на курултай приглашались представители тех групп, которые имели политический вес в делах государства и несли ответственность за судьбу народа.

Прежде всего это были хан и султаны, поскольку ханская власть была связана с династией «торе» (чингизидов).

Наряду с ними участие принимали:

Бии, разрешавшие споры внутри страны и поддерживавшие правовой порядок;

Батыры и военачальники, которые в военное время возглавляли войска и организовывали ополчение;

Главы родов и племен, а также влиятельные аксакалы.

В отдельных случаях заметную роль играли и жырау — поэты-мыслители при ханском дворе, выражавшие настроения и чаяния народа.

Историк отмечает, что участие жырау и батыров в курултаях показывает, что важнейшие решения не оставались лишь внутренним делом власти, они должны были стать понятным народу, утвердиться как общая цель и перерасти в конкретные действия. Именно здесь роль жырау и батыров была исключительной.

По мнению Армана Жумадила, особую значимость курултай приобрел в начале XVIII века, когда судьба казахского народа из-за джунгарских набегов висела на волоске. На Каракумском курултае батыр Богенбай из рода Шекты обратился к народу с пламенной речью, заявив: «Лучше пасть в бою свободным человеком, чем жить в муках рабом под гнетом». С этого момента казахские батры стали главной организующей силой в борьбе против джунгар.

— Во время курултаев жырау поднимали дух народа, в то же время красноречивые и авторитетные бии своими справедливыми решениями одной фразой прекращали бесконечные споры, не давая народу разобщиться и сохраняя его единство. Это была эпоха традиционного казахского общества, где сила слова имела абсолютный вес. Главный признак степной цивилизации — это демократия и свобода слова. Как гласит пословица: «Можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык», — говорит он.

Фото: DALL-E

Национальный курултай как символ традиции консенсуса

Жарылкасын Жаппасов отмечает, что с научной точки зрения отождествлять современный Национальный курултай продолжением традиционного курултая ханской эпохи будет не совсем точным. Они сформировались в разных политико-правовых условиях и выполняют различные функции.

— Современный Национальный курултай является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, его деятельность четко регламентирована специальным Положением. Традиционный курултай в свою эпоху представлял собой высший совет, имевший прямое влияние на судьбу государства. Он легитимировал власть и обеспечивал консенсус в ключевых вопросах, — говорит он.

По мнению историка, существует идейная и символическая преемственность. Само понятие «курултай» в исторической памяти связано с коллективным обсуждением общенациональных вопросов, выслушиванием мнений разных сторон и поиском согласия. В этом смысле современный Национальный курултай можно рассматривать как адаптированное к современным условиям возрождение традиции совещательной культуры.

— Следовательно, с научной точки зрения современный Национальный курултай не является прямым юридическим продолжением традиционного курултая, но представляет собой современную модель символической и смысловой преемственности, которая возрождает культуру достижения консенсуса через совет, адаптируя ее к сегодняшним условиям, — заключает Жарылкасын Жаппасов.

Арман Жумадил считает, что сегодня главными направлениями Национального курултая, ежегодно проводимого по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, также являются построение справедливого общества, консолидация народа Казахстана как единой нации и реализация интересов народа.

— В прежние времена на курултаях не велись протоколы, однако все озвученные указы и принятые законы исполнялись беспрекословно. Я считаю, что мы как наследники степной цивилизации должны вернуть обществу силу слова. Когда теряется сила слова — теряется и сила закона. Для этого молодое поколение следует воспитывать на художественной литературе, учить верности обещаниям и чести, как это делали предки, — подытожил Арман Жумадил.

Напомним, Национальный курултай с участием Токаева прошел 20 января в Кызылорде. Национальный курултай был создан летом 2022-го года. Его члены — депутаты, представители бизнес-сообщества, неправительственного сектора, Ассамблеи народа Казахстана, ученые, политологи, экономисты, писатели.