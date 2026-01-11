РУ
    Какой была налоговая система в Казахском ханстве

    Как была устроена налоговая система в степи и на что тратились собранные средства, корреспондент агентства Kazinform разбирался совместно с историком.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Казахское ханство XV–XVIII веков было государством, которое отличалось не только кочевым образом жизни, но и собственной финансовой и налоговой системой.

    По словам кандидата исторических наук, доцента Казахского национального университета имени аль-Фараби Эльмиры Телеуовой, налоговая система ханства была адаптирована к кочевому скотоводству и полукочевому земледелию.

    — В Казахском ханстве налоги собирались для управления государством, содержания ханского дворца и армии. Уплата налогов была обязательной для всего простого населения, — отмечает историк.

    Фото: zhasalash.kz

    Зекет — основной источник ханской казны

    По словам Эльмиры Телеуовой, главным богатством кочевого общества был скот. Поэтому основной формой налога в Казахском ханстве являлся зекет — сбор, взимаемый с поголовья скота.

    — Размер зекета был четко установлен: с каждой сорока голов скота одна (1/40) передавалась в ханскую казну. В XV–XVIII веках право на сбор зекета принадлежало исключительно самому хану, что сделало этот налог главной финансовой опорой ханской власти, — говорит она.

    Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани в XVI веке также отметил эту особенность казахского общества:

    «Богатство казахов в их скоте. По этой причине налог, выплачиваемый хану, также собирается скотом. Каждый род сдает правителю определенную долю своего поголовья».

    Соғым и сыбаға: традиция или обязанность

    В казахском обществе понятия «соғым» и «сыбаға» воспринимались как обычаи, однако на деле они носили обязательный характер.

    Согым — это скот, который выделялся хану или султанам в качестве зимнего запаса. Чаще всего передавали крупный рогатый скот или лошадей. Этот налог выполнялся обязательно.

    Сыбага — это доля, причитающаяся правящей династии, султанам и биям. Несмотря на традиционный характер, отказаться от этой выплаты было невозможно.

    — Хотя сыбага и согым основывались на неписаных законах, в обществе они воспринимались как обязательные сборы, — отмечает Эльмира Телеуова.

    Ушур — налог для регионов, занимающихся земледелием 

    Казахское ханство не было исключительно кочевым государством, оно также включало в себя полукочевые регионы. Земледелие развивалось вдоль берегов Сырдарьи, в Жетысу и на юге. В этих регионах взимался налог үшір (ушур).

    — Размер ушура составлял одну десятую часть (1/10) от собранного урожая. Этот налог расходовался на государственные нужды, — поясняет историк.

    Что говорят письменные источники

    Средневековые письменные источники подтверждают существование стабильной налоговой системы в Казахском ханстве. В труде XV века «Тарих-и Рашиди» указано, что подвластное хану население выплачивало налоги и сборы как в мирное, так и в военное время.

    — Жители Дешт-и Кыпчак подчинялись хану. Они исполняли свои обязательства и выплачивали соответствующие сборы и в дни войн, и в мирные дни, — говорится в источнике.

    Согласно сведениям из «Михман-наме-и Бухара» и «Тарих-и Рашиди», именно зекет и налоговые сборы составляли финансовый фундамент власти ханов

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    «Каска жол» и «Жеты жаргы»: закон и налоги

    По словам историка, хотя в «Қасқа жол» — в своде законов Касыма хана конкретных сведений о налогах сохранилось немного, этот свод законов регулировал общественные отношения и административную власть. Сбор налогов осуществлялся в рамках этой правовой системы.

    В «Жеты жаргы» Тауке хана были закреплены конкретные правила налогообложения. Каждый вооруженный мужчина был обязан ежегодно выплачивать государству одну двадцатую часть (1/20) своего богатства.

    — Этот налог рассматривался как обязанность для участников народного собрания. В своде законов, наряду с административными и уголовными нормами, рассматривались вопросы налогов и религиозных обязательств. Обязанность по уплате налога была утверждена ханским советом на основе «Жеты жаргы», и это было обязательство, предназначенное для общегосударственных нужд, — отмечает Эльмира Телеуова.

    Таким образом, налоговая система Казахского ханства была полностью адаптирована к кочевому образу жизни. Скот служил мерилом богатства, а налоги — опорой государства.

    Такие сборы, как зекет, согым, сыбага и ушур, поддерживали ханскую власть и обеспечивали содержание армии и системы управления. Средневековые источники и степные законы демонстрируют, что в Казахском ханстве существовала простая, но эффективная финансовая система.

    Ранее доктор исторических наук, академик Берекет Карибаев заявил, что представление казахского хозяйства как «чисто кочевого скотоводства» искажает историческую правду.

    О том, как формировались ранние границы Казахского ханства и почему вокруг них до сих пор остаются вопросы, рассказал глава Научно-исследовательского института изучения Улуса Джучи, историк Жаксылык Сабитов.

