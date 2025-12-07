Какие земли вошли в Казахское ханство при его основании

Историк отмечает, что при основании Казахского ханства его территория включала регионы Чу и Козыбасы — именно там Жанибек и Керей стали ханами. Эти земли соответствовали современным юго-восточным регионам Казахстана, в пределах нынешних Алматинской и Жамбылской областей. Именно отсюда началось дальнейшее расширение ханства.

Историки подчеркивают, что границы казахского ханства постоянно менялись в зависимости от политической ситуации, силы правителя и междоусобных конфликтов.

— Если говорить про первые годы существования Казахского ханства, то это, безусловно, границы в пределах современных Жамбылской и Алматинской областей. Но уже буквально через десятилетие территория Казахского ханства значительно выросла в размерах. Сразу нужно сказать, что в средневековье граница Казахского ханства была максимально изменяемой: территория могла расширяться или сужаться. Если хан становился сильным, как при Касым хане, то границы ханства выходили за пределы современного Казахстана. Если были междоусобицы, то наоборот, уменьшались, — говорит Жаксылык Сабитов.

Источников, прямо описывающих территорию Казахского ханства в XV веке, практически нет. Большинство сведений косвенные, собранные из разных хроник и документов соседних государств.

По мнению историка, очень сложно найти прямые указания, какие границы были в раннем Казахском ханстве, лишь по косвенным источникам можно судить о пределах его влияния.

Только к XVIII веку уже появляются конкретные карты, которые показывают границы Казахского ханства. К примеру, это карта Йохана фон Страленберга и карта Семена Ремельцева.

— По истории Казахского ханства дискуссий очень мало, на самом деле. Поэтому мнение своременных историков мало отличается, потому что историков, которые занимаются историей Казахского ханства очень мало. Поэтому активных дискуссий как таковых не ведется, — сказал историк Жаксылык Сабитов.

Одним из главных вопросов остается — какие племена поддержали Жанибека и Керея при выходе из Дешт-Кыпчака, и когда они оказались в Могулистане.

По словам Жаксылыка Сабитова, историкам достоверно неизвестно какие племена поддержали Жанибека и Керея при выходе из Дешт-Кыпшака.

Еще одна большая дискуссия идет по поводу того, как Жанибек и Керей оказались в Могулистане. Раньше в советское время считалось, что Жанибек и Керей откочевали в Могулистан в 1455 году. Однако после перевода Мин шилу, китайского источника, выяснилось, что Жанибек и Керей уже в 1447 году были в Могулистане.

Из-за различий в историографии многие исследователи считают, что откочевки 1450-х годов на самом деле не было. Поэтому сейчас идут большие дискуссии о том, как именно Жанибек и Керей оказались в Могулистане.

Историк Жаксылык Сабитов поясняет, когда Жанибек и Керей попали в Могулистан Казахского ханства еще не существовало. Поэтому говорить об отношениях Казахского ханства и Могулистана в то время невозможно.

— Жанибек и Керей служили хану Могулистана Есен-Буге. Первые упоминания о них встречаются в Мин шилу в 1447 и 1453 годах, где их отмечают как эмиров Могулистана, то есть как элиту, аристократию страны, но никак как основателя Казахского ханства. Казахское ханство они основали после смерти Есен-Буги и после смерти Абулхаир хана, — заключил историк.

Отметим, «Мин шилу» или «Доподлинные хроники династии Мин» — это собрание хроник правления императоров Династии Мин, правивших в Китае с 1368 по 1644 г. Один из основных источников по истории Китая в этот период.

