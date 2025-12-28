Экономика Казахского ханства: чем жили кочевники помимо скотоводства

Экономическая жизнь в эпоху Казахского ханства не ограничивалась только животноводством — она развивалась параллельно с земледелием, ремесленным производством, торгово-обменными отношениями и городской культурой.

Профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор исторических наук, академик, заслуженный деятель Республики Казахстан Берекет Карибаев объяснил хозяйственную систему казахского общества, рассматривая ее в тесной взаимосвязи с географическим пространством.

— Когда мы говорим о хозяйстве казахского народа XV–XVIII веков, существует один момент, который часто остается непонятым. Безусловно, животноводство играло ведущую роль. Однако географический характер территории Казахстана не был однородным. Здесь есть и горные районы, и водообеспеченные регионы, и пустынные, и полупустынные зоны. В зависимости от этого сформировались различные формы хозяйственной деятельности, — отмечает историк.

По словам ученого, развитие кочевого животноводства в пустынных и полупустынных районах известно еще со времен бронзового века.

В то же время в хозяйственной структуре XV века, несмотря на доминирующее положение животноводства, оно само развивалось в нескольких формах.

— Само животноводство подразделялось на четыре вида: кочевое, полукочевое, полуоседлое и оседлое. Помимо этого существовали и другие виды хозяйственной деятельности, которые, хотя и не являлись основными, все же составляли важную часть экономической системы, — подчеркивает Берекет Карибаев.

Фото: Мейірман Лес / Kazinform

Оседлый образ жизни, земледелие и городская культура

Одним из древнейших очагов оседлости на территории Казахстана является верхнее и среднее течение реки Сырдарья. В этих регионах параллельно развивались земледелие, садоводство и ремесло.

— Там, где существовал оседлый образ жизни, обязательно развивались и земледелие, и садоводство, и ремесленное производство. В таких местах формировались постоянные населенные пункты, которые впоследствии, в связи с административными и торговыми функциями, становились городами, — поясняет ученый.

В средние века на территории Жетысу и Южного Казахстана существовали десятки городов.

Причины их формирования были различными. В Жетысу решающую роль в развитии городов сыграл Великий Шелковый путь, тогда как в Южном Казахстане города возникали как результат развития оседлого хозяйства.

А на территории Западного Казахстана, вдоль реки Жайык, формирование населенных пунктов и городов происходило под влиянием политических факторов.

— Любая политическая структура, любое государство нуждается в городах как в административных центрах. Это закономерный процесс, — подчеркнул Берекет Карибаев.

Города — экономические центры

Наиболее изученным городским регионом Казахстана является Южный Казахстан. Города здесь выполняли не только административные функции, но прежде всего были экономическими центрами. Ярким примером этого служит Отырар.

— Если взять, к примеру, только Отырар, здесь развивались различные отрасли экономики. Существовали мастерские по производству стекла и кирпича. Параллельно велись земледелие, садоводство, торговля и обмен, — поясняет профессор.

Согласно письменным источникам и археологическим исследованиям, вдоль среднего течения Сырдарьи, то есть на территории от Шымкента до Кызылорды, существовало примерно 30 укрепленных городов.

Их делили на малые, средние и крупные города в зависимости от площади и численности населения. Крупных городов насчитывалось шесть: Сыганак, Сауран, Яссы, Отырар, Сайрам и Созак.

Фото: Kazinform/ Midjourney

— Значение каждой из этих шести городов было разным. Один выступал в качестве административного центра, другой — военного, третий — экономического и торгового, а еще один отличался как религиозный и духовный центр, — отмечает академик.

Бурная торговля и жизнь

Интенсивность экономической жизни средневековых городов подтверждается и письменными источниками того времени. Так, Рузбех-хан Исфахани в своем труде «Михман-наме-и Бухара» оставил уникальное свидетельство о городе Сыганак.

— В этом городе утром на базаре забивали 500 верблюдов, а к вечеру не оставалось ни одного кусочка мяса, — писал он.

Берекет Карибаев, отмечая, что данная цифра могла быть несколько преувеличена, подчеркнул, что она ярко отражает насколько интенсивной была торговля и жизнь в средневековых городах.

Такое бурное экономическое движение наблюдалось не только в Сыганаке, но и в Отыраре, Яссы, Сауранe, Сайрамe и Созакe.

Откуда возникло представление, что «кочевники занимались только животноводством»

По словам ученого, представление о том, что кочевники ограничивались исключительно разведением скота, не имеет научного основания и является следствием устаревшего евроцентрического взгляда.

— Раньше существовало устойчивое представление, что кочевники занимались только животноводством и больше ничего не производили. Археологические и теоретические исследования показывают, что этот взгляд является неверным. Это утверждение было сформулировано с позиции евроцентризма, — поясняет он.

Даже в условиях чисто кочевого хозяйства казахи самостоятельно изготавливали множество предметов повседневного обихода. Примерами служат оборудование для лошадей, предметы, необходимые для юрты, оружие. В некоторых источниках упоминается, что казахи в Средние века изготавливали даже мушкеты с фитильным замком.

— Существуют сведения о том, что во время Орбулакской битвы казахи выкапывали каменные траншеи и использовали мушкеты с фитильным замком. Однако это не было массовым явлением — такие изделия могли позволить себе только очень состоятельные люди, — уточняет историк.

По мнению Берекета Карибаева, представление о хозяйстве казахов как о «чисто кочевом животноводстве» искажает историческую правду.

