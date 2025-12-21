Как казахи ориентировались в степи без карт и GPS

Историк отмечает, что большинство кочевых и полукочевых народов, включая казахов, использовали природные явления в своей повседневной жизни. Скопленные веками знания о природе отражали опыт народа. Об этом упоминается в трудах и путевых записях путешественников и исследователей.

— Путешественники, странники и ученые, прибывавшие на территорию нынешнего Казахстана, много писали о наблюдательности казахов: о том, как они в широких степях, густых лесах, среди гор, в темную ночь, в дождь и снежные метели находили дорогу домой, сохраняли себя, свой скот и аул. Казахи, рождаясь в природе, с детства воспринимали весь окружающий мир как свой дом и знали все вокруг: будь то животные, птицы, лес, деревья или камни. Учась управлять конем, казахи ориентировались по звездам, умели различать все небесные светила и, наблюдая за небесными телами, ориентировались в бескрайных степях, — говорит Ахмет Токтабай.

Фото: скрин из видео

Особое внимание уделялось новым Лунам, положению Солнца, звездных созвездий и их движению. Казахи различали такие звезды как, Үркер (Плеяды), Шолпан (Венера), Есекқырған (Юпитер), Қызылжұлдыз (Марс), Темірқазық (Полярная звезда), Жетіқарақшы (Большая Медведица), Үшарқар (Орион), Босаға (Кастор и Поллукс, Капелла), Алқа жұлдыз (Хвостатая звезда), Қамбар и Сүмбіле.

По наблюдениям определялись заморозки, дожди, ветра, начало сельскохозяйственных работ и скотоводческих сезонных перемещений. Народная астрономия была тесно связана с культурой, мифологией и повседневной жизнью казахов, обеспечивая практическую пользу в условиях кочевого образа жизни. В целом, знания о небесных телах позволяло эффективно управлять хозяйством и ориентироваться в природных циклах.

Историк отмечает, что в заметках русского военного Врангеля содержится такая история. Он пишет, как один молодой казах рассказывал ему, что «видит на небе одну большую звезду, которая в какой-то момент „проглатывает“ другую звезду, а через некоторое время „выплевывает“ ее обратно».

Автор предположил, что речь идет о Юпитере, который при приближении к другой звезде оказывается в ее тени, что создает впечатление, что звезда исчезла, а затем снова появляется на рассвете.

Ахмет Токтабай подчеркивает, что казахи наблюдали за звездами не через телескоп, а своими глазами. Их чрезвычайно зоркое, подобное орлиному, зрение позволяло видеть объекты на больших расстояниях и различать детали, недоступные другим.

Историк указывает, что казахи обладали удивительной способностью находить путь и ориентироваться в природе, что является результатом их кочевого образа жизни. Например, казахи Малого жуза на Западе могли перекочевать на тысячи километров: зимой они уходили из своих зимовок в Бухаре, затем направлялись на пастбища вплоть до Актобе и Оренбурга, а позже возвращались обратно. И даже при отсутствии населенных пунктов на пути они прекрасно знали особенности местности и безошибочно находили дорогу.

— Предки казахов обладали выдающейся наблюдательностью, зоркостью и внимательностью. В труднопроходимых местах, в экстремальных условиях они умели точно определять направление пути. Этим восхищались путешественники и офицеры русской армии, — говорит он.

Поэтому во время походов и экспедиций путешественников, охватывавших всю Центральную Азию до Китая, казахи часто выступали проводниками.

— В отличие от оседлых народов, которые ограничены в своих перемещениях, казахи могли перемещаться на тысячи километров. Азиатские купцы тоже использовали казахов в качестве проводников, оплачивая им их работу. Русские путешественники и многие экспедиции Географического общества отмечали, что казахи часто становились их проводниками, — отметил Ахмет Токтабай.

Коллаж: Kazinform/ Midjourney

Русский путешественник Николай Пржевальский упоминает в своих заметках барымтача, уроженца Восточного Казахстана Мырзаша Алдиярова. Мырзаш батыр участвовал в качестве проводника в путешествиях Пржевальского — осенью 1877 года из Кульджи в Гучен и в третьей экспедиции 1879 года из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки.

Благодаря этой экспедиции сохранилась фотография батыра. Пржевальский высоко ценил способности Мырзаш батыра, который отлично ориентировался в сложных погодных условиях и умел находить общий язык с местным населением, что позволяло экспедиции успешно выполнять свою работу.

В своей книге путешественник писал: «Мырзаш отлично знал прилежащую к нашей границе западную часть Джунгарии, где много лет занимался барымтой. Как проводник Мырзаш был очень полезен».

По словам Ахмета Токтабая, еще одно качество казахов — умение находить дорогу с помощью животных и птиц. Он объясняет, что глаза лошади способны заметить объект размером с зерно пшеницы на расстоянии в несколько километров. Лошадь подает сигнал своему хозяину, если впереди есть опасность, и сам находит дорогу, если человек заблудился.

— Расскажу пример из моего детства. Я учился во втором классе, это был конец сентября 1961 года. Мы жили тогда в ауле в юрте. Мама меня отправила в соседний аул, когда я возвращался, стемнело. Дороги не было, вокруг — одни барханы, холмы и одинаковая растительность. Я боялся, что могу случайно пересечь границу с Китаем, которая была близко. Я испугался, потому что не мог найти дорогу, плакал, затем отпустил поводья лошади и заснул. Проснулся, когда отец меня окликнул. Благодаря моей лошади, ее способности находить путь, я благополучно вернулся домой, — говорит Ахмет Токтабай.

Историк отмечает, что казахи также были «степными ботаниками». Ученый Михаил Залесский писал, что казахи знали сотни видов трав: умели различать, какая трава предназначена для скота, какие травы едят овцы, какие коровы и лошади. Они знали, когда какая из них цветет, и на основе этого могли предсказывать погоду.

Определять погоду по звездам — еще одно искусство, которым владели казахи. Таких людей называют народными астрономами — жұлдызнамашы.

— Народную астрономию изучал ученый Хасен Абишев, который в 1950-е годы написал на эту тему замечательный труд. Кроме того, по моим наблюдениям, среди казахов Китая эта область также довольно хорошо исследована. Носителей этих знаний осталось мало. Сегодня погоду прогнозируют синоптики. Раньше звездочеты сами наблюдали за природой, следили за звездами, записывали сведения и делали выводы на основе личных наблюдений. Они передавали свое искусство от отца к сыну, в каждом ауле был свой звездочет. Маститые баи еще летом консультировались у звездочетов и астрологов, а с первыми осенними холодами, опираясь на их прогнозы, отправляли разведчиков в дальние походы, порой за тысячи километров, в поисках земель для благополучной зимовки. Такие люди были очень образованными, интеллектуальными, — говорит он.

Он рассказывает, что в Алтае жил бай Кисамбы, владевший тысячами лошадей. Из года в год он советовался со звездочетом по имени Аксакал и, пользуясь его расчетами, благополучно перезимовывал, сохраняя свои табуны целыми и невредимыми. Но однажды бай пренебрег звездочетом, решил сам выбрать место для тебеневки.

— Он отправил свои табуны на Маркаколь, а там разразилась свирепая буранная зима, и бай лишился всех лошадей. Надо сказать, что от джута, охватившего целый район или край, спасти скот было делом нереальным. Видите, насколько мудрыми и наблюдательными были звездочеты, — заключил Ахмет Токтабай.

Отметим, природные явления играли важную роль в жизни казахского народа, определяя ритм кочевой жизни и быт. Каждое явление имело свое название. Ранее доктор филологических наук Нургельди Уали рассказал агентству Kazinform об известных терминах народной метеорологии.

