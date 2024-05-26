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    17:21, 26 Май 2024 | GMT +6

    Побочные эффекты при лечении психически больных людей назвали в Минздраве РК

    Психбольница
    Фото: pixabay

    В Министерстве здравоохранения РК рассказали о том, как лечат психически нездоровых людей в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Лечение психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства или шизофрения, может включать в себя различные методы, включая медикаментозную терапию, психотерапию и другие подходы, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Также в ведомстве сообщили о возможных побочных действиях такого лечения.

    — Побочные эффекты могут существенно различаться в зависимости от используемых методов и препаратов. Например, побочные эффекты от лекарств могут включать в себя сонливость, сухость во рту, изменения аппетита, проблемы с памятью или концентрацией, а также более серьезные эффекты, такие как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или нарушения движений, — говорится в ответе.

    Как сообщалось ранее, наибольшее количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении, наблюдается в Карагандинской — 1 616, Костанайской — 1 523 и Северо-Казахстанской 1 414 областях.

    В социальных сетях регулярно публикуются видео с неадекватным поведением людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину.

    В первом квартале 2024 года количество пролеченных пациентов в психоневрологических стационарах составило 16 960 человек, из них 10 246 с психическими заболеваниями.

    В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали вероятность весеннего обострения у психически нездоровых людей.

    Теги:
    Казахстанцы Здоровье Больница Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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