Побочные эффекты при лечении психически больных людей назвали в Минздраве РК

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о том, как лечат психически нездоровых людей в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Лечение психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства или шизофрения, может включать в себя различные методы, включая медикаментозную терапию, психотерапию и другие подходы, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Также в ведомстве сообщили о возможных побочных действиях такого лечения.

— Побочные эффекты могут существенно различаться в зависимости от используемых методов и препаратов. Например, побочные эффекты от лекарств могут включать в себя сонливость, сухость во рту, изменения аппетита, проблемы с памятью или концентрацией, а также более серьезные эффекты, такие как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или нарушения движений, — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, наибольшее количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении, наблюдается в Карагандинской — 1 616, Костанайской — 1 523 и Северо-Казахстанской 1 414 областях.

В социальных сетях регулярно публикуются видео с неадекватным поведением людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину.

В первом квартале 2024 года количество пролеченных пациентов в психоневрологических стационарах составило 16 960 человек, из них 10 246 с психическими заболеваниями.

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали вероятность весеннего обострения у психически нездоровых людей.