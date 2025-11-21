РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:01, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Победители и призеры Президентской олимпиады получили льготу при поступлении в вузы Казахстана

    В Астане завершилась XVIII Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК. 

    Фото: Минпросвещения РК
    Фото: Минпросвещения РК

    В соревнованиях приняли участие 201 учащийся 11-12 классов из всех регионов Казахстана.

    Согласно правилам олимпиады, 25% участников были награждены дипломами и ценными подарками Министерства просвещения Республики Казахстан. 

    — Дипломом I степени награждены 10 победителей, II степени — 15 призеров, III степени — 26 учащихся. Все победители и призеры получают преимущественное право на участие в конкурсе образовательных грантов для поступления в казахстанские вузы. — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: Минпросвещения РК
    Фото: Минпросвещения РК

    На церемонии закрытия присутствовали представители Министерства просвещения Казахстана, республиканских и региональных центров «Дарын», члены жюри и коллективы школ.

    Фото: Минпросвещения РК
    Фото: Минпросвещения РК
    Фото: Минпросвещения РК
    Фото: Минпросвещения РК

    Директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсынов поздравил участников с успешным завершением Президентской олимпиады и пожелал им дальнейших успехов.

    — Олимпиада — это важная площадка, которая позволяет каждому школьнику развивать свои знания и повышать интерес к науке. Желаю всем участникам новых достижений и успехов, — отметил он.

    Фото: Kazinform

    Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла проводится с 2008 года. Особенность олимпиады — оценка знаний участников сразу по четырем предметам. Олимпиада проходит в три этапа. Первый (региональный) этап прошел с участием 3544 школьника, во втором этапе соревновались 414 участника, из которых 201 прошел в финал. За все годы проведения олимпиады 2746 участниками было завоевано 679 медалей. Из них 133 золотые, 218 серебряных и 302 бронзовых наград.

     

    Президент Олимпиада Образование школа
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
