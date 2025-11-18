Президентская олимпиада по естественно-математическим предметам проходит в Астане

— Цель Олимпиады — выявить способных и талантливых учащихся в области математики, физики, химии и биологии, а также создать условия для их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального самоопределения. Кроме того, Олимпиада направлена на повышение интереса школьников к естественно-математическим дисциплинам и углубление их теоретических знаний и практических навыков, — говорится в сообщении ведомства.

Олимпиада состоит из трех этапов: первый (региональный) этап прошел 6 октября 2025 года. В нем приняли участие 3 544 учащихся.

Во второй (отборочный) этап были приглашены 414 участников из всех регионов и крупных городов страны, а также из республиканских образовательных организаций и НИШ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

По итогам двух туров 201 школьник получил право участия в республиканском этапе.

Победители и призеры республиканской олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения, медалями, а также ценными призами.

Ранее соощалось, что свыше миллиона казахстанских мам и пап освоили навыки осознанного родительства.