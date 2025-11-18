РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    Казахстан
    12:59, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президентская олимпиада по естественно-математическим предметам проходит в Астане

    В Астане проходит XVIII Президентская олимпиада по естественно-математическому циклу среди учащихся 11–12 классов, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК. 

    лаборатория в школе, школьники в науке, химия
    Фото: акимат Туркестанской области

    — Цель Олимпиады — выявить способных и талантливых учащихся в области математики, физики, химии и биологии, а также создать условия для их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального самоопределения. Кроме того, Олимпиада направлена на повышение интереса школьников к естественно-математическим дисциплинам и углубление их теоретических знаний и практических навыков, — говорится в сообщении ведомства.

    Олимпиада состоит из трех этапов: первый (региональный) этап прошел 6 октября 2025 года. В нем приняли участие 3 544 учащихся.

    Во второй (отборочный) этап были приглашены 414 участников из всех регионов и крупных городов страны, а также из республиканских образовательных организаций и НИШ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

    По итогам двух туров 201 школьник получил право участия в республиканском этапе.

    Победители и призеры республиканской олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения, медалями, а также ценными призами.

    Ранее соощалось, что свыше миллиона казахстанских мам и пап освоили навыки осознанного родительства. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Олимпиада Образование школа
    Асель Елюбаева
    Автор
