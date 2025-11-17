Свыше миллиона казахстанских мам и пап освоили навыки осознанного родительства

С начала учебного года в центрах прошло свыше 33 тысяч занятий, которые посетили более 1,1 миллиона родителей.

— Когда родители действительно становятся частью жизни ребёнка, они помогают ему чувствовать поддержку, уверенность и защищённость. Из таких доверительных отношений рождается эмоционально устойчивый, счастливый ребёнок и гармоничная семья, — подчеркнула президент НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» Елена Сакенова.

Занятия ведут специально подготовленные педагоги и психологи. Среди наиболее востребованных тем — «Воспитание личным примером» и «Безопасность детей — забота взрослых». На них родители получают практические рекомендации по укреплению доверия, развитию эмоционального контакта и профилактике рисков как в семье, так и в школе.

Результаты анкетирования свидетельствуют о росте вовлеченности родителей: 72,6% ежедневно беседуют с детьми, 89,6% оперативно реагируют на их трудности, 78% хорошо знают круг общения ребёнка. Каждый второй родитель выразил готовность пересмотреть подход к воспитанию, а почти треть активно участвует в учебном и культурном развитии детей.



Центры педагогической поддержки родителей были запущены в 2023 году во всех школах страны в рамках программы «Адал Азамат». Они стали важной площадкой для открытого диалога между школой и семьей, где родители получают поддержку, знания и практические инструменты для воспитания и развития детей.

