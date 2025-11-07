РУ
    13:00, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 300 тысяч казахстанских педагогов бесплатно обучили использованию ИИ

    Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК продолжает работу по развитию цифровых компетенций педагогов, передает агентство Kazinform.

    Педагоги
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, за последние два месяца онлайн-курс по эффективному применению искусственного интеллекта в образовательном процессе прошли около 300 тысяч педагогов со всех регионов страны.

    Программа разработана на основе международного опыта и адаптирована с учетом особенностей казахстанской системы образования. Основная цель курса — обучение педагогов эффективному использованию современных цифровых инструментов и повышению качества обучения.

    — Искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится его помощником. Освоив цифровые технологии, педагог может сделать учебный процесс более динамичным, сэкономить время и повысить интерес учащихся, — отметила заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Махсутова.

    В ходе курса учителя осваивают навыки эффективного и этичного использования инструментов искусственного интеллекта. Они учатся быстро и качественно разрабатывать учебные материалы, тесты, иллюстрации и планы уроков.

    Бесплатная онлайн-программа размещена на платформе «Өрлеу» MOOC и доступна всем педагогам Казахстана. Участники могут изучать материалы в удобное для себя время и получить свидетельство о завершении курса.

    Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться на сайте reg.orleu.edu.kz.

    Теги:
    Минпросвещения РК Искусственный интеллект Учителя Педагоги ИИ Цифровизация школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
