Около 300 тысяч казахстанских педагогов бесплатно обучили использованию ИИ

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, за последние два месяца онлайн-курс по эффективному применению искусственного интеллекта в образовательном процессе прошли около 300 тысяч педагогов со всех регионов страны.

Программа разработана на основе международного опыта и адаптирована с учетом особенностей казахстанской системы образования. Основная цель курса — обучение педагогов эффективному использованию современных цифровых инструментов и повышению качества обучения.

— Искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится его помощником. Освоив цифровые технологии, педагог может сделать учебный процесс более динамичным, сэкономить время и повысить интерес учащихся, — отметила заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Махсутова.

В ходе курса учителя осваивают навыки эффективного и этичного использования инструментов искусственного интеллекта. Они учатся быстро и качественно разрабатывать учебные материалы, тесты, иллюстрации и планы уроков.

Бесплатная онлайн-программа размещена на платформе «Өрлеу» MOOC и доступна всем педагогам Казахстана. Участники могут изучать материалы в удобное для себя время и получить свидетельство о завершении курса.

Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться на сайте reg.orleu.edu.kz.