    17:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Победителей городского чемпионата «Балалар футбол лигасы» наградили в Алматы

    В Алматы состоялась одна из крупнейших спортивных церемоний года в детском футболе — награждение победителей и призёров городского чемпионата «Балалар футбол лигасы», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В этом сезоне чемпионат проходил с августа по ноябрь, объединив более 5000 детей из 300 команд, представляющих футбольные школы и академии всех районов города.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В рамках церемонии были награждены команды возрастов от 7 до 17 лет, а также победительницы турнира среди девочек — категорий U11 и U14. Турнир стал одним из ключевых проектов Алматы в сфере массового спорта, обеспечив высокий уровень вовлеченности детей и подростков в регулярный соревновательный процесс.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Юных футболистов поздравили известные казахстанские спортсмены и футбольные деятели: Сабырхан Ибраев, Сергей Климов, Эдуард Глазунов, Игорь Утробин, Сергей Скорых, Эльмира Абдуллаева и Виктор Катков. Их участие стало важным мотивирующим и вдохновляющим фактором для детей.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Руководитель Федерации футбола Алматы Бауыржан Талгатулы отметил:

    — Как неоднократно подчёркивал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, развитие массового спорта является ключевым условием воспитания здоровой молодёжи и укрепления здоровья нации. Наш турнир — наглядный пример того, как массовый спорт развивается на практике: созданы доступные условия для занятий футболом, вовлекаем тысячи детей. «Балалар футбол лигасы» — это не просто соревнования. Это история про мечты, про развитие и про воспитание нового поколения алматинцев. Мы гордимся каждым ребёнком, который вышел на поле в этом сезоне.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Федерация футбола Алматы выражает благодарность тренерам, родителям, судьям, волонтёрам, благодаря которым проведение чемпионат стал возможным. Особая благодарность акимату города Алматы, оказывающему системную поддержку развитию массового футбола и детско-юношеских проектов в городе.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Дети Награда Алматы
    Динара Жусупбекова
Автор
    Динара Жусупбекова
    Автор
