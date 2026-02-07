РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Как помещение КазНПУ в Алматы попало в частные руки и вернулось государству

    В прокуратуре Алматы рассказали, как было возвращено помещение Казахского национального педагогического университета имени Абая, незаконно отчужденное более 30 лет назад, передает агентство Kazinform.

    Как помещение КазНПУ в Алматы попало в частные руки и вернулось государству
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Речь идет о нежилом помещении площадью 208 квадратных метров, расположенном по адресу: улица Конаева, 80. По обращению ректора университета правоохранительные органы провели проверку данного объекта. В ходе анализа было установлено, что недвижимость, предназначенная для нужд вуза, была незаконно передана аффилированным лицам и использовалась в качестве точки продажи алкогольной продукции.

    — В 1995 году руководство университета передало государственное имущество частной компании без участия уполномоченных органов, без проведения конкурса или аукциона и по заниженной стоимости. Впоследствии земельный участок также был выведен из государственной собственности с нарушением требований земельного законодательства. Объект неоднократно перепродавался между лицами, связанными с членами семьи бывшего ректора, а затем переходил в собственность близких родственников через договоры дарения. Таким образом, имущество университета фактически оказалось в интересах аффилированных лиц, — пояснили в прокуратуре Медеуского района.

    В связи с выявленными нарушениями надзорный орган обратился в суд с иском о признании первоначальных сделок и последующих договоров недействительными. Решением Медеуского районного суда от 16 апреля 2025 года иск прокуратуры был удовлетворен частично. Позднее, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 3 сентября 2025 года, требования были удовлетворены в полном объеме. Кассационная инстанция оставила судебные акты без изменений.

    — В результате были защищены интересы государства, а недвижимое имущество возвращено университету, — уточнили в надзором органе.

    Ранее прокуратура Алматы сообщала о возвращении в государственную собственность части здания национального вуза.

    Теги:
    Вузы Регионы Казахстана Нарушения Прокуратура Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают