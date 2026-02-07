Как помещение КазНПУ в Алматы попало в частные руки и вернулось государству

Речь идет о нежилом помещении площадью 208 квадратных метров, расположенном по адресу: улица Конаева, 80. По обращению ректора университета правоохранительные органы провели проверку данного объекта. В ходе анализа было установлено, что недвижимость, предназначенная для нужд вуза, была незаконно передана аффилированным лицам и использовалась в качестве точки продажи алкогольной продукции.

— В 1995 году руководство университета передало государственное имущество частной компании без участия уполномоченных органов, без проведения конкурса или аукциона и по заниженной стоимости. Впоследствии земельный участок также был выведен из государственной собственности с нарушением требований земельного законодательства. Объект неоднократно перепродавался между лицами, связанными с членами семьи бывшего ректора, а затем переходил в собственность близких родственников через договоры дарения. Таким образом, имущество университета фактически оказалось в интересах аффилированных лиц, — пояснили в прокуратуре Медеуского района.

В связи с выявленными нарушениями надзорный орган обратился в суд с иском о признании первоначальных сделок и последующих договоров недействительными. Решением Медеуского районного суда от 16 апреля 2025 года иск прокуратуры был удовлетворен частично. Позднее, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 3 сентября 2025 года, требования были удовлетворены в полном объеме. Кассационная инстанция оставила судебные акты без изменений.

— В результате были защищены интересы государства, а недвижимое имущество возвращено университету, — уточнили в надзором органе.

Ранее прокуратура Алматы сообщала о возвращении в государственную собственность части здания национального вуза.