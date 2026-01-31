РУ
    Часть здания ЖенПУ в Алматы вернули в госсобственность

    Прокуратура города в рамках осуществления надзора выявила незаконную приватизацию части здания Казахского национального женского педагогического университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖенПУ
    Фото: qyzpu.edu.kz

    Речь идет о помещении общей площадью 208 квадратных метров.

    По иску прокуратуры суд признал заключенные сделки недействительными.
    Судебный акт вступил в законную силу.

    Уполномоченным органом в сфере государственного имущества и приватизации проводится оценка возвращенного актива.

    Надзор за законностью использования и отчуждения государственного имущества находится под пристальным контролем прокуратуры города Алматы.

    Напомним, в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге. Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения.

