Часть здания ЖенПУ в Алматы вернули в госсобственность

Речь идет о помещении общей площадью 208 квадратных метров.

По иску прокуратуры суд признал заключенные сделки недействительными.

Судебный акт вступил в законную силу.

Уполномоченным органом в сфере государственного имущества и приватизации проводится оценка возвращенного актива.

Надзор за законностью использования и отчуждения государственного имущества находится под пристальным контролем прокуратуры города Алматы.

Напомним, в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге. Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения.