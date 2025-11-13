РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:37, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пловец Егор Попов обновил восьмилетний рекорд Казахстана

    В финальном заплыве на дистанции 100 метров комплексным плаванием казахстанский спортсмен Егор Попов одержал победу с результатом 54.44 и установил новый рекорд Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет спорта МТС РК.

    Фото: Комитет спорта МТС РК

    Предыдущее достижение было зафиксировано на Азиатских Играх в Ашхабаде в 2017 году и оставалось непревзойденным на протяжении восьми лет.

    Егор Попов является одним из наиболее перспективных пловцов Казахстана. Родился 19 мая 2007 года, выступает за национальную сборную и стабильно показывает прогресс на международной арене. Ранее он стал чемпионом Азии среди юниоров на дистанции 50 метров на спине, входил в финалы этапов Кубка мира и успешно выступал на чемпионатах Республики Казахстан.

    Ранее мужская сборная Казахстана по плаванию стала обладателем серебряной медали VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

