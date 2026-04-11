Площадь химобработок против саранчи в 2026 году в РК составит 2,2 млн га
Прогнозируемый объем химобработок против саранчовых вредителей в Казахстане в текущем году составит 2,2 млн га, что на 500 тыс. га меньше по сравнению с 2025 годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
По данным МСХ РК снижение показателя стало возможным благодаря повышению точности мониторинга, своевременному выявлению и оперативной ликвидации очагов распространения вредителей.
Вопросы проведения защитных мероприятий, а также укрепления трансграничного сотрудничества по предотвращению миграции саранчовых вредителей были рассмотрены на совместном заседании оперативного штаба Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК и акимата Туркестанской области.
— Председатель Комитета Сакен Каныбеков отметил, что в текущем сезоне основной акцент сделан на модернизацию методов обследований и повышение точности мониторинга. В этих целях дополнительно закуплено 50 беспилотных летательных обследовательским аппаратов, что увеличило их общее количество до 57 единиц. К работам привлечено порядка 3500 специалистов, — сказано в сообщении МСХ РК.
Также внедрена единая система закупа услуг по химической обработке, оптимизированы нормы выработки техники и усилены требования к эффективности применяемых пестицидов. В южных регионах страны — Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, а также области Жетысу — мониторинг территорий продолжается. В северных и западных регионах обследования начнутся по мере просыхания почвы.
Особое внимание в текущем году будет уделено приграничным территориям. Из общего объема обработок около 1,17 млн га приходится на регионы, граничащие с Российской Федерацией: Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай. В этой связи продолжится тесное взаимодействие с российской стороной в рамках СНГ и двусторонних соглашений.
— Слаженная работа наших служб позволила в прошлом году обследовать 1,26 млн га приграничных территорий и не допустить миграции вредителей через государственную границу. Подписанный 17 марта текущего года План совместных мероприятий обеспечит фитосанитарную безопасность и в этом сезоне, — подчеркнул Сакен Каныбеков.
По итогам заседания в Туркестанской области подтверждена полная готовность специализированной техники, запасов пестицидов и оперативных штабов к началу активной фазы защитных мероприятий.
Ранее сообщалось, что более 100 агродронов задействуют в Казахстане против саранчи. В 2025 году на проведение защитных мероприятий против саранчовых из республиканского бюджета было выделено 7,1 млрд тенге.