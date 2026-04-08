    08:48, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Более 100 агродронов задействуют в Казахстане против саранчи

    Подготовка парка беспилотных летательных аппаратов к предстоящему сезону борьбы с саранчовыми вредителями завершена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Фото: МСХ РК

    В текущем году для проведения точечной химической обработки сельскохозяйственных угодий планируется задействовать 46 агродронов.

    Как известно, стадные виды саранчовых могут распространяться в степных, пустынных и горных зонах, а также в поймах рек, где применение наземной техники затруднено. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно выявлять очаги заселения вредителей, существенно ускоряет процессы мониторинга и увеличивает охват обследуемых территорий.

    В ходе подготовки к сезону специалисты провели комплексную проверку технического состояния оборудования. Особое внимание было уделено вопросам безопасности полетов, эффективности систем распыления и стабильности работы систем управления.

    За последний год технический парк РГУ «Методический центр фитосанитарной безопасности и прогнозов», осуществляющего мониторинг сельскохозяйственных угодий значительно расширен. Если в 2025 году центр использовал 7 дронов, закупленных в конце 2024 года, то в декабре 2025 года дополнительно приобретено еще 50 аппаратов.

    Использование 57 беспилотников в мониторинге существенно повысит уровень готовности к оперативному сезону и позволит более эффективно реагировать на фитосанитарные риски.

    В прошлом году на проведение защитных мероприятий против саранчовых из республиканского бюджета было выделено 7,1 млрд тенге.

    Динара Жусупбекова
