Площадку для обмена опытом в земледелии строят в Сарыагашском районе

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области строят специальную демостанцию, которая будет рассказывать о тонкостях получения урожая в теплицах. Уже выстроен экспериментальный тепличный комплекс на двух гектарах земли. В ближайшее время его объем увеличится вдвое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб акимата Туркестанской области.

Здесь расположены 35% всех теплиц Туркестанской области.

Также здесь построят центр обмена опытом студентов и фермеров и лабораторию анализа состава почвы. С инвестициями голландской селекционной компании и ТОО «Риик Зван Оңтүстік» будет открыта промышленная теплица и станция опыта общей площадью четыре гектара.

Основная цель беспрецедентного проекта - обмен опытом студентов и фермеров в области земледелия и внедрения новых технологий. Проект обеспечит постоянной работой 20 человек.

Согласно Дорожной карте партии «Nur Otan», до 2025 года для увеличения объемов современных промышленных теплиц из обычных теплиц в районе в конце года введут в эксплуатацию новые объекты - теплицу и опытную станцию. Ход строительства контролирует аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев.

Предвыборная программа партии «Nur Otan» под названием «Путь перемен: Достойная жизнь каждому гражданину!» широкомасштабная. Она чётко спланирована и обеспечена необходимыми ресурсами. Программа позволит повысить качество жизни и благосостояние населения.