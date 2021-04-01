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    21:44, 31 Март 2021 | GMT +6

    Площадку для обмена опытом в земледелии строят в Сарыагашском районе

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области строят специальную демостанцию, которая будет рассказывать о тонкостях получения урожая в теплицах. Уже выстроен экспериментальный тепличный комплекс на двух гектарах земли. В ближайшее время его объем увеличится вдвое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб акимата Туркестанской области.

    Здесь расположены 35% всех теплиц Туркестанской области.

    Также здесь построят центр обмена опытом студентов и фермеров и лабораторию анализа состава почвы. С инвестициями голландской селекционной компании и ТОО «Риик Зван Оңтүстік» будет открыта промышленная теплица и станция опыта общей площадью четыре гектара.

    Основная цель беспрецедентного проекта - обмен опытом студентов и фермеров в области земледелия и внедрения новых технологий. Проект обеспечит постоянной работой 20 человек.

    Согласно Дорожной карте партии «Nur Otan», до 2025 года для увеличения объемов современных промышленных теплиц из обычных теплиц в районе в конце года введут в эксплуатацию новые объекты - теплицу и опытную станцию. Ход строительства контролирует аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев.

    Предвыборная программа партии «Nur Otan» под названием «Путь перемен: Достойная жизнь каждому гражданину!» широкомасштабная. Она чётко спланирована и обеспечена необходимыми ресурсами. Программа позволит повысить качество жизни и благосостояние населения.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Строительство
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