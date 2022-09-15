Площадь орошаемых сельхозземель растет в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Воды Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Кунаева используются для оросительных, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд. В этом году все поля фермеров были обеспечены необходимым объемом воды. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали на полях крестьянских хозяйств и ознакомились с итогами вегетационного периода в Алматинской области.

Бортогайское водохранилище и 168-километровый Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева с разветвленной сетью водоснабжения на сегодня обеспечивают земли Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского районов Алматинской области поливной водой. Вдоль канала плодоносят сады, зеленеют поля сои, люцерны, кукурузы и овощи.

В 2022 году головным сооружением БАК было заключено около 900 договоров с фермерами по подаче поливной воды на 60 тыс. гектаров. Об этом на встрече с журналистами в ходе пресс-тура, организованного Комитетом по водным ресурсам Минэкологии, сообщил и.о. директора филиала БАК имени Д. Кунаева Мейрам Арыстанов.

«Сооружение и канал были введены в эксплуатацию в 1985 году. Он находится в зоне влияния рек Чилик-Чемолган. В советское время в этой зоне было около 180 тыс. гектаров орошаемых земель. Фактически 140-150 тыс. гектаров орошаемых земель обеспечивались устойчиво за счет БАКа и горных рек, которые пересекают канал. В настоящее время орошаемых земель в два раза меньше. На это есть определенные причины. В этом направлении мы сейчас работаем. В целом этот год был удачным. Этому способствовала наша подготовительная работа перед вегетацией. Мы провели соответствующие ремонты по механической очистке канала, по ремонту канала. Совместно с местными исполнительными органами отработали план распределения воды. Также сыграла роль и сама водность. В этом году был средний по водности год. В целом вегетационный период прошел успешно», - сказал Мейрам Арыстанов.

По его словам, БАК - это основа продовольственного пояса города Алматы.

«Нам сейчас необходимо полностью провести ревизию земель, восстановление межхозяйственных сетей. У нас есть возможность полностью обеспечить Алматы и Алматинскую область за счет Большого Алматинского канала. Но сейчас канал требует ремонта. Здесь с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт и реконструкция не проводились. В этом направлении мы совместно с РГП «Казводхоз» разработали проект, но пока по особо аварийным участкам, где идет фильтрация. В дальнейшем также разработается вариант по полной реконструкции автоматизации и цифровизации канала. Автоматизация - это автоматизированное управление затворами, введение современной системы водоучета, мы сейчас управляем в ручном режиме. Этот вопрос сейчас прорабатываем в рамках ГЧП. По нашим предварительным расчетам, потребуется около 36 млрд тенге. Но это пока не точно. Я думаю, что мы решим этот вопрос в ближайшее 3-4 года», - заявил спикер.

Мейрам Арыстанов добавил, что в последние годы в Алматинской области растет площадь орошаемых земель. Чтобы увеличить площадь дальше, необходимо провести работы по реконструкции канала. На сегодня в филиале БАК работают более 300 сотрудников. Они следят за уровнем воды, регулируют затворы, ведут отчетность и так далее.

Вода в Большой Алматинский канал поступает из Бартогайского водохранилища, которое было введено в эксплуатацию в 1982 году. Оно находится в пойме реки Чилик и создано для накопления воды зимой и питания полей летом по каналу. Водохранилище в течение вегетационного периода, с апреля по сентябрь, сбрасывает воду через конусные затворы для полива полей. В это время мощность водосброса достигает 40-45 кубометров в секунду, за счет чего высота фонтана достигает более ста метров.

«В этом году водность была благоприятной. Нам удалось максимально обеспечить крестьян водой. Полный объем водохранилища составляет 320 млн кубометров, из них 70 млн – это «мертвый объем». В прошлом году приток воды по реке Чилик был маленький, мы вынуждены были сбрасывать «мертвый объем». В текущем году мы «мертвый объем» не сбрасываем. Водохранилище работает в своем режиме», - отметил он.

Старший бригадир одного из крестьянских хозяйств в Алматинской области Жанболат Ахметов более 10 лет занимается выращиванием яблок. Он также утверждает, что в этом году проблем с водой не было. Сейчас на территории фермы, площадь которой составляет 150 гектаров, растут 15 сортов яблок - «Айдаред», «Фуджи», «Голден Делишес», «Гала», «Ред делишес» и другие.

«У нас сейчас начался сезон сбора урожая яблок. В этом году с каждого гектара планируем собрать по 40 тонн. Но хотим в будущем собрать по 60-70 тонн. Над этим мы сейчас работаем. В прошлом году мы в общей сложности собрали 6 тыс. тонн урожая, в этом году также ожидается 6 тыс. тонн. Полив у нас идет капельным орошением. То есть мы здесь внедрили технологию капельного полива. Это очень эффективно, экономно. Также не затратно. Я в этом уже убедился. Мы же должны ведь рационально использовать водные ресурсы», - сказал аксакал.

По его словам, ежегодно около 2 тыс. тонн яблок отправляется на экспорт - в ОАЭ, Монголию, Германию, Италию, Россию. Остальные поставляется в регионы Казахстана. Яблоки хранятся на специальных складах.

Руководитель другого крестьянского хозяйства, которое занимается выращиванием кукурузы, Магомед Гагалов также сообщил, что нехватки воды в этом году не было. Хотя два года назад проблема с водой существовала.

«Через 10 дней начнем собирать урожай. В этом году мы планируем минимум 10 тонн с гектара получить. В общем у нас 280 гектаров. Для кукурузы это хороший урожай. В прошлом году немного была проблема с водой, мы собрали 8 центнеров. В основном выращиваем кукурузы, есть у нас и люцерны. То есть у нас урожайность кормовая. Уже есть клиенты, будем косить и сдавать. Алматинская область для зерновых культур благоприятное место», - отметил он.

Два года назад бывший директор филиала «Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева» Серикалий Мукатаев сообщал, что для рационального использования ресурсов Большого Алматинского канала (БАК) будет установлен план водопользования.