Площадь интенсивных садов увеличивают в Отырарском районе Туркестанской области

ОТЫРАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Отырарский район, где ознакомился с работой ряда хозяйств и предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В первую очередь в сельском округе Когам глава региона побывал на интенсивных полях ТОО «Отырар-Құрал», где занимаются выращиванием яблок. Инвестиционная стоимость проекта составляет 200 млн тенге. В собственности товарищества - 50 га земли, на 12 из них уже высажено 32 тыс. саженцев яблонь сортов Ред и Голден Делишес, Гала, Гренни смит. Ознакомившись с работой хозяйства, Умирзак Естаевич поручил акиму района увеличить площадь интенсивных садов.





Кроме того, глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству и озеленению территории при входе в мавзолей Арыстанбаб. Для проведения этих работ, начавшихся в 2018 году, из областного бюджета было выделено 331 млн 929 тыс. тенге. Завершить работы намерены в июле текущего года.







Наряду с этим, аким района Ерлан Айтаханов доложил о проводимой работе в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі». В ее числе благоустройство районного центра и ремонт социальных объектов.

Также в ходе поездки Умирзак Шукеев побывал на строительной площадке делового центра «Сапар». Отметим, для реализации данного проекта из республиканского бюджета было направлено 798 млн 844 тыс. тенге. Строительство объекта началось в ноябре прошлого года и завершится в конце этого года.







Помимо этого, глава области посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Отырар-Сүт-Ет». Предприятие, занимающееся переработкой молока и мясопродуктов, создано в 2015 году. В сутки кооператив может перерабатывать 5 тонн молока, 1 тонну мяса. Инвестиционная стоимость проекта - 120 млн тенге, постоянной работой обеспечены 25 человек.





Вместе с тем в селе Шаульдер аким области ознакомился с ходом строительства многоэтажных жилых домов. Строительство домов, заказчиком которых выступил районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства, началось в минувшем году. Согласно графику квартиры сдадут в эксплуатацию в июне текущего года.

В завершение рабочей поездки У. Шукеев поручил руководству района принять соответствующие меры по повышению социально-экономического потенциала населенных пунктов и реализовать их планово.