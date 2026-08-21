Племенных коров из Германии завезли в Костанайскую область

Очередную партию племенного скота из Германии доставили в Казахстан 21 августа. Нетели голштинской породы предназначены для новой молочно-товарной фермы в Костанайской области стоимостью 3,2 млрд теңге.

Очередная партия высокопродуктивного племенного скота прибыла в Казахстан из Германии 21 августа. Нетели голштинской породы предназначены для комплектования новой молочно-товарной фермы ТОО «ДК Мақсат KZ» в Костанайской области.

После прохождения ветеринарного и таможенного контроля животных специальным автотранспортом доставят в село Владимировка, где они пройдут обязательный карантин.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Проект предусматривает создание молочно-товарной фермы на 400 дойных коров. Его общая стоимость составляет 3,2 млрд теңге. До конца 2026 года предприятие планирует поэтапно завезти оставшееся поголовье и довести ферму до проектной мощности — 400 голов.

Ферма оснащается современным автоматизированным оборудованием. Доильный блок рассчитан на одновременное доение 40 коров и оборудован системой типа «Параллель».

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Для управления стадом и мониторинга состояния животных используется система Afimilk. Она позволяет автоматически вести учет поголовья, контролировать активность животных с помощью индивидуальных шагомеров и отслеживать производственные показатели.

Как сообщил директор департамента животноводства МСХ РК Баглан Аймурзаев, с начала года отечественные животноводы приобрели более 30 тыс. голов племенного крупного рогатого скота. Из них свыше 3,5 тыс. голов завезли из стран дальнего зарубежья.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В Костанайской области в 2023-2026 годах предусмотрена реализация 13 инвестиционных проектов по строительству и развитию молочно-товарных ферм с общим объемом финансирования 39,2 млрд теңге. Семь современных ферм общей мощностью 46 тыс. тонн молока в год уже введены в эксплуатацию.

В целом по Казахстану профинансировано 97 проектов по строительству и модернизации молочно-товарных ферм совокупной проектной мощностью 559,6 тыс. тонн молока в год. Из них 71 ферма уже введена в эксплуатацию, еще 26 проектов находятся на стадии реализации.

Ранее сообщалось, что более 113 тонн сельхозпродукции из России и Ирана с опасными карантинными объектами выявили при фитосанитарном контроле на границе Казахстана.