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    Племенных коров из Германии завезли в Костанайскую область

    Очередную партию племенного скота из Германии доставили в Казахстан 21 августа. Нетели голштинской породы предназначены для новой молочно-товарной фермы в Костанайской области стоимостью 3,2 млрд теңге.

    племенная корова
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Очередная партия высокопродуктивного племенного скота прибыла в Казахстан из Германии 21 августа. Нетели голштинской породы предназначены для комплектования новой молочно-товарной фермы ТОО «ДК Мақсат KZ» в Костанайской области.

    После прохождения ветеринарного и таможенного контроля животных специальным автотранспортом доставят в село Владимировка, где они пройдут обязательный карантин.

    плеемнные коровы из германии
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Проект предусматривает создание молочно-товарной фермы на 400 дойных коров. Его общая стоимость составляет 3,2 млрд теңге. До конца 2026 года предприятие планирует поэтапно завезти оставшееся поголовье и довести ферму до проектной мощности — 400 голов.

    Ферма оснащается современным автоматизированным оборудованием. Доильный блок рассчитан на одновременное доение 40 коров и оборудован системой типа «Параллель».

    племенные коровы из германии
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Для управления стадом и мониторинга состояния животных используется система Afimilk. Она позволяет автоматически вести учет поголовья, контролировать активность животных с помощью индивидуальных шагомеров и отслеживать производственные показатели.

    Как сообщил директор департамента животноводства МСХ РК Баглан Аймурзаев, с начала года отечественные животноводы приобрели более 30 тыс. голов племенного крупного рогатого скота. Из них свыше 3,5 тыс. голов завезли из стран дальнего зарубежья.

    племенные коровы из германии скот крс
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В Костанайской области в 2023-2026 годах предусмотрена реализация 13 инвестиционных проектов по строительству и развитию молочно-товарных ферм с общим объемом финансирования 39,2 млрд теңге. Семь современных ферм общей мощностью 46 тыс. тонн молока в год уже введены в эксплуатацию.

    В целом по Казахстану профинансировано 97 проектов по строительству и модернизации молочно-товарных ферм совокупной проектной мощностью 559,6 тыс. тонн молока в год. Из них 71 ферма уже введена в эксплуатацию, еще 26 проектов находятся на стадии реализации.

    Ранее сообщалось, что более 113 тонн сельхозпродукции из России и Ирана с опасными карантинными объектами выявили при фитосанитарном контроле на границе Казахстана.

    Сельское хозяйство Фермеры Казахстан Регионы Казахстана Скот Минсельхоз Костанайская область Молочно-товарные фермы Германия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор