Салат, томаты и ячмень из России и Ирана не прошли фитосанитарный контроль в Казахстане

Более 113 тонн сельхозпродукции из России и Ирана с опасными карантинными объектами выявили при фитосанитарном контроле на границе Казахстана. В партиях салата, ячменя и томатов обнаружили вредителей, карантинный сорняк и вирус, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Нарушения выявили инспекторы Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК в ходе фитосанитарного контроля на государственной границе.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

На автомобильном пункте пропуска «Темир-Баба» в Мангистауской области в партии салата «Айсберг» массой 9,9 тонны, поступившей из Ирана, обнаружили западного цветочного трипса.

Такого же карантинного вредителя выявили на контрольном посту «Жайсан» в Актюбинской области. Он был обнаружен в партии салата «Айсберг» объемом 0,7 тонны, поступившей из Оренбургской области России.

Кроме того, в трех партиях продовольственного ячменя общим объемом 100 тонн, ввезенного из России, обнаружили горчак ползучий — карантинный сорняк, представляющий угрозу для сельскохозяйственных угодий.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Еще одно нарушение выявили в Актюбинской области при досмотре трех тонн томатов из России. В партии обнаружили сразу два карантинных объекта — южноамериканскую томатную моль и вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Наличие карантинных объектов подтвердили результаты фитосанитарных экспертиз, проведенных аккредитованными лабораториями РГП «Фитосанитария».

По выявленным фактам составлены протоколы, материалы направлены в суд, наложены штрафы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести обязательные карантинные сертификаты при перевозке подкарантинной продукции между регионами.