Карантинные сертификаты введут для перевозки сельхозпродукции в Казахстане

В Казахстане планируют ввести обязательные карантинные сертификаты при перевозке подкарантинной продукции между регионами, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вопросы усиления фитосанитарной безопасности и совершенствования фитосанитарного контроля обсудили на совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

Особое внимание было уделено предотвращению заноса и распространения между регионами страны особо опасных вредных организмов, болезней растений и карантинных сорняков.

Председатель Комитета государственной инспекции в АПК Сакен Каныбеков доложил о планах по введению обязательного карантинного сертификата при транспортировке подкарантинной продукции между регионами Казахстана. Новая мера позволит повысить прослеживаемость перемещения сельхозпродукции и снизить риски возникновения очагов заражения. Кроме того, предусмотрено внедрение электронного фитосанитарного сертификата при международных перевозках, а также автоматизация работы карантинных лабораторий с использованием информационной системы «ЕАСУ».

— Фитосанитарные контрольные пункты уже перенесены непосредственно на границу со странами ЕАЭС и подключены к сети Интернет для оперативного обмена данными. Переход на платную фитосанитарную экспертизу позволил увеличить штат лабораторий на 254 человека — до 372 сотрудников, повысить размер заработной платы, улучшить материально-техническое оснащение и создать новые объекты вблизи фитосанитарных контрольных постов, — сообщил Сакен Каныбеков.

В настоящее время из 21 карантинной фитосанитарной лаборатории девять оснащены ПЦР-оборудованием. В текущем году такие комплексы будут установлены в Шымкенте, Костанае и Кокшетау, а в 2027 году — в Павлодаре, Таразе и на фитосанитарном контрольном пункте «Бахты». Планируется открыть еще 10 лабораторий на ключевых пунктах пропуска.

По данным Комитета, площадь распространения карантинных объектов в Казахстане сократилась с 61,9 тыс. га в 2021 году до 46,5 тыс. га в 2026 году. За первое полугодие 2026 года при импорте подкарантинной продукции выявлено более 1 530 нарушений, а сумма наложенных штрафов составила 200,2 млн тенге.

Совершенствуется система борьбы с саранчовыми вредителями. Закупка услуг переведена на единый комплексный лот, что позволило сократить бюджетные расходы примерно на два млрд тенге.

Благодаря применению ГИС FITOCENTRE, использованию 103 дронов и увеличению парка опрыскивающей техники с 427 до 556 единиц площадь защитных обработок против саранчи сократилась с 3,1 млн га в 2024 году до 1,8 млн га в 2026 году.

В структуре Комитета создано управление государственного контроля в области племенного животноводства, зерновой и семенной инспекции. Подготовлены поправки в законодательство о семеноводстве, предусматривающие усиление государственного контроля на районном уровне, а также контроль за оборотом генно модифицированных семян.

По итогам совещания министр поручил усилить контроль за фитосанитарной обстановкой на приграничных территориях, подготовить прогноз распространения стадных саранчовых вредителей на 2027 год и продолжить работу по усилению контроля за импортной подкарантинной продукцией.

— Усиление фитосанитарного контроля — важная мера для защиты национальной и продовольственной безопасности. Наша задача — создать прозрачную цифровую систему, которая обеспечит защиту полей аграриев от вредителей и повысит доверие к отечественной сельхозпродукции, — резюмировал Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось о том, что ввоз декоративных растений из России без фитосанитарного сертификата пресекли в Астане.