Ввоз декоративных растений из России без фитосанитарного сертификата пресекли в Астане

В Астане уничтожена партия декоративных растений, ввезенных с нарушением требований фитосанитарного законодательства, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Нарушение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля инспекторами территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК.

Установлено, что декоративные растения были ввезены из Российской Федерации без обязательного фитосанитарного сертификата, выдаваемого национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.

По данному факту в отношении юридического лица возбуждено административное производство за нарушение законодательства в области карантина растений.

В соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности владельцу груза было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Собственник принял решение уничтожить задержанную продукцию путем сжигания.

Комитет напоминает, что ввоз подкарантинной продукции на территорию Республики Казахстан допускается только при наличии фитосанитарного сертификата страны-экспортера. Соблюдение установленных требований направлено на предотвращение заноса и распространения опасных карантинных объектов, способных нанести ущерб сельскому хозяйству и окружающей среде.

Ранее сообщалось, что зараженные сливы и черешни пытались завезти в Казахстан из Кыргызстана.