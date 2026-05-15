    Планомерная работа по реализации конституционной реформы продолжается — Ерлан Карин

    Об этом рассказал в своем аккаунте в Telegram Государственный советник Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Госсоветник Ерлан Карин отметил, что в новой Конституции, принятой в марте этого года на референдуме, закреплено, что конституционными законами определяются в том числе административно-территориальное устройство Республики Казахстан, статус столицы, а также порядок образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.

    Сегодня, на совместном заседании палат Парламента депутатами в первом чтении рассмотрены соответствующие проекты Конституционных законов:

    1. Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан;
    2. О статусе столицы Республики Казахстан;
    3. О Қазақстан Халық Кеңесі.

    Ерлан Карин подчеркнул, Конституционные законы об административно-территориальном устройстве и о статусе столицы призваны сформировать устойчивую правовую основу территориальной организации государства, а также повысить эффективность работы органов государственного управления.

    — Положения Конституционного закона о Қазақстан Халық Кеңесі направлены на выстраивание прогрессивной институциональной модели взаимодействия государства и общества, повышение качества принимаемых решений, укрепление общественного согласия и развитие механизмов участия граждан в управлении государством. Это напрямую соответствует нормам статьи 4 новой Конституции, где сказано, что народ является единственным источником государственной власти. Таким образом, планомерная работа по реализации конституционной реформы продолжается, — пишет Ерлан Карин.

    Напомним, Парламент одобрил проект Конституционного закона о работе Халық Кеңесі.

    Госсоветник РК Ерлан Карин Конституционная реформа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор