Питьевая вода и пробивка улиц: аким Алматы побывал в Наурызбайском районе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился со строящимися и аварийными объектами Наурызбайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

На сегодня в микрорайонах Акжар, Шугыла, Тастыбулак, Таужолы, Жайлау, Каргалы, Курамыс, Таусамалы Наурызбайского района ведутся работы по прокладке 149,6 км водопроводных и 74,8 км канализационных сетей. После полного завершения работ 150 тысяч жителей района будут обеспечены питьевой водой.

Первым пунктом назначения стала фильтровальная станция «Каргалы», строительство которой планируется завершить до июля текущего года. Новая станция обеспечит водоснабжением более 40 тысяч жителей района (мкр. Карагайлы, Каргалы, Тастыбулак, Курамыс).

В этом же микрорайоне для комфорта жителей в рамках программы «Бюджет народного участия» построены детские, игровые и спортивные площадки. Е. Досаев поручил увеличить финансирование программы на 500 млн тенге (до 1,8 млрд тенге).

В ходе поездки было принято решение по сносу аварийного здания врачебной амбулатории в мкр. Карагайлы. Объект был признан сейсмоопасным и непригодным для эксплуатации в 2018 году. По предложению акима Алматы на месте амбулатории могут построить социальный объект для многодетных матерей по примеру проекта «Дом социальных услуг».

Глава города поручил завершить разработку проектно-сметной документации для строительства новой поликлиники, детского сада и школы в мкр. Курамыс на землях государственной собственности (6 га) до августа текущего года.

В ходе выездного совещания было уделено особое внимание строительству инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия. В мкр. Тастыбулак управлению городской мобильности поручено заасфальтировать дороги протяженностью 4,5 км уже в текущем году.

Остро стоит вопрос садоводческих обществ в городе, в связи с чем акиматы районов совместно с управлением городского планирования и урбанистики определят их статус до конца марта. Глава города также подчеркнул, что необходимо внести в новый проект неучтенные улицы садоводческих обществ, чтобы подключить их к сетям водопровода и канализации в мкр. Тастыбулак и мкр. Акжар.

Аким города осмотрел новый детский сад на 120 мест в мкр. Акжар, который начнет прием детей в марте текущего года. Кроме того, в ходе выездного совещания поручил решить вопрос строительства школы и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 15 га (административный центр района).

В ходе объезда глава мегаполиса проверил статус пробивки ул. Толе би и пр. Абая. Е. Досаев отметил, что необходимо ускорить процесс процедуры выкупа земельных участков и начать реализацию данных проектов поэтапно в 2022-2023 годах. В ходе поездки рассмотрен также вопрос по проектированию метрополитена до административного центра Наурызбайского района.

В завершение объезда аким города ознакомился с ходом строительства школы на 1200 мест в мкр. Абай (ЖК «Алма Сити-5»), которую планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года. Также планируется запуск дополнительно двух школ в мкр. Шугыла (пр. Алатау и ЖК «Алем Сити»).

Всего в 2022 году в районе планируется построить семь школ на 8390 мест и пять детских садов на 1320 мест.