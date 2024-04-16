Пик первой волны паводков ожидается в Петропавловске 17 - 18 апреля

Пик половодья на р. Есиль сейчас проходит у Петропавловска. Здесь уровень воды составляет 1340 см (опасный уровень 960 см). Ожидаемые даты пика первой волны паводка – 17-18 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на противопаводковый штаб СКО.

В районе с. Долматово уровень р. Есиль — 1425 см (опасный уровень 1450 см). Существует угроза подтопления села.

По словам директора филиала «Казгидромет» по СКО Кымбат Мергалимовой, на большинстве внутренних рек области пики первой волны паводков уже прошли.

Вторая волна половодья начинается из-за поступления воды с притоков Есиля в Акмолинской области (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан).

Ожидаемые даты прохождения пиков второй волны:

- р. Есиль – с. Токсан би: 15-20 апреля;

- р. Есиль – с. Покровка: 18-23 апреля;

- р. Есиль – с. Новоникольское: 20-25 апреля.

- р. Есиль – г. Петропавловск: 22-27 апреля.

В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.

Подтопление грозит еще 15 населенным пунктам СКО.