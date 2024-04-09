Два моста закрыты из-за паводков в Костанайской области

Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и городе Костанай. На контроле находятся Каратомарское, Верне-Тобольское, Желкуарское водохранилища. Противопаводковые мероприятия продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform

На сегодняшний день сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2200 м³/с, также отмечается снижение притока до 1950 м³/с. В связи с сохраняющейся угрозой подтопления в зоне внимания остаются населенные пункты вдоль рек Тобол и Тюнтюгур (Костанай, Костанайский, Мендыкаринский районы).

Два моста из-за перелива еще закрыты, движение осуществляется через Центральный мост. Движение на закрытых участках мостов будет восстановлено после снижения уровня воды в реке Тобол. Также по девяти дорогам движение уже восстановлено, работа по остальным продолжается.

Спасено и эвакуировано почти 10 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 759 человек.

В регионе уже начата работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Организованы единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь.

По состоянию на 8 апреля социальная помощь выплачена 587 семьям на сумму 107,3 млн тенге.

Волонтеры и неравнодушные граждане оказывают значительную помощь, работая практически круглосуточно в противопаводковых мероприятиях.

Одними из первых в дома вернулись жители района Б.Майлина.

Режим ЧС был объявлен Джангельдинском, Амангельдинском районах и Аркалыке 28 марта. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Потери понесли фермеры по скоту. Уцелевшие животные уже обеспечены дополнительными кормовыми культурами из соседних районов.

Не только спасатели принимают активное участие в освобождении области от водного плена, но и все неравнодушные жители, кто столкнулся со стихией.

Гуманитарную помощь в Костанай отправит рэпер Моргенштерн: он сообщил об этом в социальных сетях.

На основных водохранилищах Костанайской области постепенно снижают сброс воды. Об этом сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.