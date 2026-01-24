Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе будет транслироваться в прямом эфире телеканала Jibek Joly

21 января Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Сегодня пройдет первое заседание Комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая.

В прямом эфире будут обсуждены возможные направления конституционных преобразований, затрагивающих архитектуру государственной власти и механизмы общественного участия, их значение и потенциальное влияние на развитие страны.

Подробнее читайте в материалах корреспондентов агентства Kazinform, текстовая трансляция будет доступна в телеграм-канале агентства.

Казахстан пересматривает политическую архитектуру, делая это на фоне цифровизации, масштабных экономических преобразований и появления новых технологий, трансформирующих саму логику государственного управления. О том, как меняется парламентская модель Казахстана и почему это важно — в материалах экспертов.