Парламентская модель Казахстана, как компактная, технологичная система взаимодействия

По мнению Айгуль Забировой, эта реформа стала естественным продолжением модернизации последних лет. Четыре пакета политических преобразований, принятые с 2019 по 2021 год, и Конституционная реформа 2022 года задали курс на обновление, на большую открытость и рациональность.

– Идея сделать Парламент однопалатным возникла не вчера. Она обсуждается в стране уже добрых двадцать лет. То, что эта тема оказалась в повестке Национального Курултая именно сейчас, говорит о главном: система дозрела, и общество тоже. Именно так и работает принцип «Слышащего государства», решение принимается тогда, когда для него действительно созрели условия, – отметила эксперт.

Как отметила Айгуль Забирова, логика реформы довольно проста. Государству необходимо быстрее принимать решения, потому что мир вокруг меняется стремительно быстро.

– Двухпалатная система в таких условиях работает как красивый, но тяжелый механизм, где согласования идут по двум уровням, то есть путь каждого законопроекта становится слишком длинным. Однопалатная модель позволит процедурам стать короче и прямее. Это важно для цифровой повестки, вопросов ИИ, реформ управления и региональной политики, – добавила эксперт.

По словам эксперта, у реформы есть и второй важный мотив – сделать систему управления более понятной и эффективной, сократив избыточные уровни и упростив взаимодействие между институтами. Когда существует единый центр законодательной ответственности, прозрачность процессов возрастает сама по себе. В такой конфигурации Парламент, Правительство и институт Президента выстраивают более прямую и понятную модель взаимодействия, а уменьшение промежуточных звеньев снижает количество точек трения.

– Есть и третий аспект относительно партийной системы. Сейчас Парламент работает в конфигурации, где одна политическая сила играет более выраженную ведущую роль. Это во многом задает логику процессов внутри палаты и определяет, как распределяются акценты в законодательной работе. В таких условиях однопалатная структура становится не столько площадкой борьбы между партиями, сколько ареной конкуренции внутри партии, которая несет основную политическую нагрузку, – отметила Забирова.

Эксперт подчеркивает, что подобная модель не является уникальной. Аналогичные процессы наблюдались в Японии в определенные исторические периоды, в Южной Корее во время модернизационных реформ, а также в ряде унитарных государств Азии в наши дни.

– И здесь есть еще один момент, про который часто забывают. Однопалатная модель всегда экономичнее. Она устраняет дублирующие структуры и позволяет сократить государственные расходы. Это не главная причина реформы, но это важная рациональная деталь, которую нельзя недооценивать, – обращает внимание эксперт.

Вместе с тем эксперт отмечает, что исчезновение второй палаты требует системы компенсаторов, и такие механизмы предусмотрены. В однопалатном парламенте ключевая роль будет отведена комитетам, где сосредоточится основная экспертная работа: анализ последствий законов, оценка рисков, содержательные обсуждения. Усилятся парламентский контроль, депутатские запросы, отчетность правительства и практика открытых слушаний.

– Конституционная юстиция будет играть роль балансирующего механизма, заменяя ту функцию Сената, которая связана с проверкой законов на соответствие основам государства, – считает она.

Если же посмотреть на реформу глазами обычного гражданина, отмечает эксперт, ее смысл сводится к двум ключевым изменениям: ускорению принятия решений и переходу Парламента к цифровому формату работы. Речь идет о развитии e-Parliament – доступе к данным, электронных обсуждениях, открытой информации и прямом канале коммуникации «граждане – Парламент». Это качественно новая модель взаимодействия, подчеркивает она.

Обращаясь к международному опыту, Айгуль Забирова отмечает, что Казахстан не идет по неизведанному пути. В качестве примеров она приводит Португалию – страну с полупрезидентской системой, сильным институциональным ядром и однопалатным парламентом, а также Данию, Швецию и Эстонию, где такие модели доказали свою эффективность в условиях необходимости быстрых решений и устойчивой координации институтов.

В итоге, как резюмирует эксперт, переход к однопалатному Парламенту можно рассматривать как шаг к более компактной, быстрой и технологичной модели парламентаризма. Перед страной стоит задача обеспечить высокое качество экспертной работы, усилить контрольные функции и сделать Парламент более открытым и результативным.

– Это вызов, но это и возможность перейти к парламентской системе, способной быстро и профессионально отвечать на запросы времени, – заключила Айгуль Забирова.

О глубинных причинах запроса на продолжение конституционной трансформации – в аналитическом материале агентства Kazinform.