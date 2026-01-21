Парламентская модель Казахстана, как компактная, технологичная система взаимодействия
Казахстан пересматривает политическую архитектуру, делая это на фоне цифровизации, масштабных экономических преобразований и появления новых технологий, трансформирующих саму логику государственного управления. О том, как меняется парламентская модель Казахстана и почему это важно, рассказала главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Айгуль Забирова, передает корреспондент агетства Kazinform.
По мнению Айгуль Забировой, эта реформа стала естественным продолжением модернизации последних лет. Четыре пакета политических преобразований, принятые с 2019 по 2021 год, и Конституционная реформа 2022 года задали курс на обновление, на большую открытость и рациональность.
– Идея сделать Парламент однопалатным возникла не вчера. Она обсуждается в стране уже добрых двадцать лет. То, что эта тема оказалась в повестке Национального Курултая именно сейчас, говорит о главном: система дозрела, и общество тоже. Именно так и работает принцип «Слышащего государства», решение принимается тогда, когда для него действительно созрели условия, – отметила эксперт.
Как отметила Айгуль Забирова, логика реформы довольно проста. Государству необходимо быстрее принимать решения, потому что мир вокруг меняется стремительно быстро.
– Двухпалатная система в таких условиях работает как красивый, но тяжелый механизм, где согласования идут по двум уровням, то есть путь каждого законопроекта становится слишком длинным. Однопалатная модель позволит процедурам стать короче и прямее. Это важно для цифровой повестки, вопросов ИИ, реформ управления и региональной политики, – добавила эксперт.
По словам эксперта, у реформы есть и второй важный мотив – сделать систему управления более понятной и эффективной, сократив избыточные уровни и упростив взаимодействие между институтами. Когда существует единый центр законодательной ответственности, прозрачность процессов возрастает сама по себе. В такой конфигурации Парламент, Правительство и институт Президента выстраивают более прямую и понятную модель взаимодействия, а уменьшение промежуточных звеньев снижает количество точек трения.
– Есть и третий аспект относительно партийной системы. Сейчас Парламент работает в конфигурации, где одна политическая сила играет более выраженную ведущую роль. Это во многом задает логику процессов внутри палаты и определяет, как распределяются акценты в законодательной работе. В таких условиях однопалатная структура становится не столько площадкой борьбы между партиями, сколько ареной конкуренции внутри партии, которая несет основную политическую нагрузку, – отметила Забирова.
Эксперт подчеркивает, что подобная модель не является уникальной. Аналогичные процессы наблюдались в Японии в определенные исторические периоды, в Южной Корее во время модернизационных реформ, а также в ряде унитарных государств Азии в наши дни.
– И здесь есть еще один момент, про который часто забывают. Однопалатная модель всегда экономичнее. Она устраняет дублирующие структуры и позволяет сократить государственные расходы. Это не главная причина реформы, но это важная рациональная деталь, которую нельзя недооценивать, – обращает внимание эксперт.
Вместе с тем эксперт отмечает, что исчезновение второй палаты требует системы компенсаторов, и такие механизмы предусмотрены. В однопалатном парламенте ключевая роль будет отведена комитетам, где сосредоточится основная экспертная работа: анализ последствий законов, оценка рисков, содержательные обсуждения. Усилятся парламентский контроль, депутатские запросы, отчетность правительства и практика открытых слушаний.
– Конституционная юстиция будет играть роль балансирующего механизма, заменяя ту функцию Сената, которая связана с проверкой законов на соответствие основам государства, – считает она.
Если же посмотреть на реформу глазами обычного гражданина, отмечает эксперт, ее смысл сводится к двум ключевым изменениям: ускорению принятия решений и переходу Парламента к цифровому формату работы. Речь идет о развитии e-Parliament – доступе к данным, электронных обсуждениях, открытой информации и прямом канале коммуникации «граждане – Парламент». Это качественно новая модель взаимодействия, подчеркивает она.
Обращаясь к международному опыту, Айгуль Забирова отмечает, что Казахстан не идет по неизведанному пути. В качестве примеров она приводит Португалию – страну с полупрезидентской системой, сильным институциональным ядром и однопалатным парламентом, а также Данию, Швецию и Эстонию, где такие модели доказали свою эффективность в условиях необходимости быстрых решений и устойчивой координации институтов.
В итоге, как резюмирует эксперт, переход к однопалатному Парламенту можно рассматривать как шаг к более компактной, быстрой и технологичной модели парламентаризма. Перед страной стоит задача обеспечить высокое качество экспертной работы, усилить контрольные функции и сделать Парламент более открытым и результативным.
– Это вызов, но это и возможность перейти к парламентской системе, способной быстро и профессионально отвечать на запросы времени, – заключила Айгуль Забирова.
О глубинных причинах запроса на продолжение конституционной трансформации – в аналитическом материале агентства Kazinform.