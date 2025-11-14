РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первое сверхкрупное месторождение золота обнаружили в Китае

    На северо-востоке Китая было обнаружено сверхкрупное месторождение золота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Первое сверхкрупное месторождение золота обнаружили в Китае
    Фото: Pexels

    Как сообщило Министерство природных ресурсов КНР, в провинции Ляонин обнаруили первое в стране сверхкрупное месторождение золота с запасами в 1 444 тонны.

    — Разведанные запасы золотой руды на месторождении Дадунгоу оцениваются в 2,586 млрд тонн, а общие запасы золота — 1444,49 тонны при среднем содержании 0,56 грамма на тонну, — говорится в сообщении.

    В вминистерстве заявили, что эта историческая находка значительно укрепит стратегические запасы золота страны и может способствовать созданию золотодобывающей базы мирового класса, что будет поддерживать полное возрождение и высококачественное развитие северо-восточного региона Китая.

    Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях.

    Теги:
    Китай Золото Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают