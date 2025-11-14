Первое сверхкрупное месторождение золота обнаружили в Китае

Как сообщило Министерство природных ресурсов КНР, в провинции Ляонин обнаруили первое в стране сверхкрупное месторождение золота с запасами в 1 444 тонны.

— Разведанные запасы золотой руды на месторождении Дадунгоу оцениваются в 2,586 млрд тонн, а общие запасы золота — 1444,49 тонны при среднем содержании 0,56 грамма на тонну, — говорится в сообщении.

В вминистерстве заявили, что эта историческая находка значительно укрепит стратегические запасы золота страны и может способствовать созданию золотодобывающей базы мирового класса, что будет поддерживать полное возрождение и высококачественное развитие северо-восточного региона Китая.

Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях.