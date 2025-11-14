РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях

    Китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в папоротнике, что может открыть более экологичный способ извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.

    
    Фото: Гуанчжоуский институт геохимии Китайской академии наук

    Исследователи Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук установили, что папоротник бленхум восточный (Blechnum orientale) способен накапливать большие объемы РЗЭ и формировать в тканях минерал монацит-(La). Это первый задокументированный случай биоминерализации редкоземельных элементов у растений.

    Открытие указывает на потенциально более чистый и устойчивый способ получения РЗЭ, которые считаются критически важными для производства технологий искусственного интеллекта, новых источников энергии и оборонных систем.

    По словам ученых, растение действует как природный очиститель, извлекая редкоземельные элементы из почвы. Образующиеся в листьях наночастицы кристаллизуются в фосфатные минералы, что служит механизмом самозащиты растения.

    Исследование опубликовано в журнале Environmental Science and Technology. Ученые отмечают, что технология выращивания растений-гипераккумуляторов может помочь снизить экологический ущерб от традиционной добычи РЗЭ и использовать загрязненные почвы для «зеленой» переработки редкоземельных элементов.

    Ранее мы писали, что Китай усиливает контроль за редкоземельными металлами.

