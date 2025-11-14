Китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях
Китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в папоротнике, что может открыть более экологичный способ извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.
Исследователи Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук установили, что папоротник бленхум восточный (Blechnum orientale) способен накапливать большие объемы РЗЭ и формировать в тканях минерал монацит-(La). Это первый задокументированный случай биоминерализации редкоземельных элементов у растений.
Открытие указывает на потенциально более чистый и устойчивый способ получения РЗЭ, которые считаются критически важными для производства технологий искусственного интеллекта, новых источников энергии и оборонных систем.
По словам ученых, растение действует как природный очиститель, извлекая редкоземельные элементы из почвы. Образующиеся в листьях наночастицы кристаллизуются в фосфатные минералы, что служит механизмом самозащиты растения.
Исследование опубликовано в журнале Environmental Science and Technology. Ученые отмечают, что технология выращивания растений-гипераккумуляторов может помочь снизить экологический ущерб от традиционной добычи РЗЭ и использовать загрязненные почвы для «зеленой» переработки редкоземельных элементов.
