Первое издание «Хоббита» продано на аукционе за рекордную цену

Спустя более 50 лет после его смерти шедевры фэнтези Дж. Р. Р. Толкина не перестают очаровывать зрителей по всему миру.

Так, редкое первое издание «Хоббита» Толкина было продано за 43 000 фунтов стерлингов (31 027 940 тенге — прим. ред.) на онлайн-аукционе в среду. Ожидалось, что первое издание будет стоить от 10 000 до 12 000 фунтов стерлингов, но в итоге оно было продано в четыре раза дороже.

Книга является одним из 1 500 оригинальных экземпляров любимого романа Толкина, который был опубликован в сентябре 1937 года.

От первоначального тиража осталось всего несколько сотен экземпляров, которые считаются «одними из самых востребованных книг в современной литературе», по словам британского аукционного дома Auctioneum.

Привлекая покупателей со всего мира, книга была приобретена частным коллекционером из Великобритании за рекордную, как считается, цену для первого издания.

Издание было обнаружено спрятанным на книжном шкафу во время уборки дома в Бристоле. Заметив выцветшую зеленую обложку, специалист Auctioneum по книгам Кейтлин Райли придирчиво осмотрела хорошо сохранившееся сокровище.

— Никто не знал, что она там была, — говорит Райли. — На первый взгляд, это был явно ранний «Хоббит», поэтому я просто достала его и начала листать, не ожидая, что это настоящее первое издание.

Эта «редкая находка» в переплете из светло-зеленой ткани снабжена черно-белыми иллюстрациями автора, что делает ее еще более уникальной, поскольку в более поздних изданиях они были цветными.

— Когда я поняла, что это такое, мое сердце заколотилось, — поделилась Райли.

Толкин создал мифический мир «Хоббита» и «Властелина колец» во время своей преподавательской деятельности в Оксфордском университете.

Выставленная на аукцион книга попала в семейную библиотеку Хьюберта Пристли, знаменитого ботаника, имевшего «прочные связи» с университетом.

Толкин и Пристли, скорее всего, были знакомы друг с другом, сообщает Auctioneum. По словам автора, оба мужчины состояли в общей переписке с писателем К. С. Льюисом.

«Хоббит» и «Властелин колец» — две самые продаваемые книги всех времен, во всем мире продано более 250 миллионов экземпляров.

В прошлом году оригинальная акварельная иллюстрация к первому изданию книги «Гарри Поттер и философский камень» была продана за $1,9 миллиона. Согласно заявлению Sotheby's, эта работа стала самым дорогим предметом из «Гарри Поттера», когда-либо проданным на аукционе.