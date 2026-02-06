Первый заместитель начальника департамента полиции назначен в Шымкенте

В органах внутренних дел Арман Арун-Рашидович служит более 28 лет. За это время он прошел путь от дознавателя до руководителя крупных оперативных подразделений и считается специалистом с большим практическим опытом в сфере оперативной работы.

Арман Бейсенбаев родился в 1979 году. Окончил Костанайский филиал Акмолинской высшей школы МВД РК, а также Астанинский юридический колледж МВД. По специальности — юрист.

Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в управлении внутренних дел Шымкента. В разные годы занимал должности:

следователя по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотиков;

оперуполномоченного уголовного розыска;

оперуполномоченного группы по розыску преступников и без вести пропавших лиц;

старшего оперуполномоченного и руководителя подразделений по борьбе с наркобизнесом;

начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Южно-Казахстанской области;

начальника Енбекшинского отдела полиции Шымкента;

начальника ГУВД Шымкента (2015–2017 гг);

первого заместителя начальника УВД Шымкента;

заместителя и первого заместителя начальника департамента полиции Шымкента (2019–2024 гг).

С июня 2025 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области.

После отстранения прежнего руководителя департамента полиции Шымкента Нурлана Алмасбекова временно исполнял обязанности начальника городского департамента полиции.

Напомним, сегодня министр внутренних дел представил личному составу нового начальника департамента полиции Шымкента — генерал-майора полиции Мухтара Кожаева, который ранее возглавлял следственный департамент МВД.

Также глава МВД Ержан Саденов подверг работу департамента жесткой критике и освободил от должностей начальника управления по борьбе с организованной преступностью и руководителя одного из отделов.