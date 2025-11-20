Первый урожай томатов собрали в тепличном комплексе «Alsera KZ» в Шымкенте

В церемонии, посвященной запуску комплекса и сбору первого урожая, приняли участие министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, первый заместитель акима города Айдын Каримов, генеральный консул Турецкой Республики в Туркестане Левент Гюржан, а также представители турецкого холдинга «Alarko Holding» во главе с председателем правления Иззетом Гарихом.

Обращаясь к участникам мероприятия, министр сельского хозяйства РК отметил, что реализация данного проекта стала возможной благодаря привлечению значительных инвестиций и эффективному взаимодействию государства и бизнеса. Он является наглядным подтверждением высокого доверия инвесторов к экономике Казахстана и уверенности в ее устойчивом развитии.

Фото: акимат Шымкента

— Подобное сотрудничество открывает огромный потенциал для обмена опытом, технологиями и увеличения товарооборота в аграрной сфере. Мы уверены, что совместные усилия будут способствовать повышению продовольственной безопасности и конкурентоспособности сельхозпродукции наших стран. Мы готовы обеспечить необходимую поддержку инвесторам на всех этапах реализации, — сказал министр.

В своем выступлении первый заместитель акима города поблагодарил инвесторов за строительство современного тепличного комплекса и подчеркнул стратегическую значимость проекта в целях реализации поручений Главы государства по привлечению инвестиций и внедрению передовых водосберегающих технологий в растениеводстве.

Фото: акимат Шымкента

— Это не только один из крупнейших тепличных комплексов в стране, но и инициатива, которая поднимет сельское хозяйство региона на новый качественный уровень. Проект позволит обеспечить продовольственную безопасность города и расширить экспортный потенциал Шымкента, — сказал А.Каримов.

Фото: акимат Шымкента

Также он отметил, что акимат города полностью поддерживает такие крупные проекты и готов оказывать инвесторам всестороннюю поддержку. Напомним, строительство масштабного инвестиционного проекта стоимостью 650 млн. долларов США началось летом прошлого года. Производственная мощность — 155 тыс. тонн продукции в год. Общая площадь комплекса составляет 650 га, а первый этап — 208 га.

Фото: акимат Шымкента

В целом, до конца текущего года будет введен в эксплуатацию участок комплекса площадью 40 га, что позволит расширить производство и начать снабжать внутренний рынок свежими овощами. После ввода в эксплуатацию первого этапа будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест, а после завершения всего проекта — 5 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что в рамках проекта компания «Alsera KZ» также построит специализированный агроакадемический центр с современной лабораторией, соответствующей международным стандартам. Центр обеспечит подготовку квалифицированных кадров для аграрной отрасли.