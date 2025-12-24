Первый таблетированный препарат для лечения ожирения одобрили в США

Одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) дало компании Novo Nordisk преимущество над конкурентом Eli Lilly в гонке за вывод на рынок таблетки от ожирения. Пероральный препарат Lilly, орфорглипрон, все еще на рассмотрении.

Обе таблетки относятся к препаратам класса GLP-1 и действуют так же, как широко применяемые инъекционные средства: они имитируют естественный гормон, регулирующий аппетит и чувство насыщения.

За последние годы инъекционные Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Lilly кардинально изменили лечение ожирения во всем мире и в США, где 100 миллионов человек страдают этим хроническим заболеванием.

По словам представителей компании, таблетки Wegovy появятся в продаже в ближайшие недели.

Эксперты считают, что появление пероральных препаратов для лечения ожирения может расширить стремительно растущий рынок таких средств, улучшив доступ и снизив расходы.

Ранее сообщалось, что ВОЗ впервые рекомендовала лечить ожирение с помощью препаратов-агонистов.