Первый таблетированный препарат для лечения ожирения одобрили в США
Регуляторы США дали зеленый свет таблетированной версии препарата для снижения веса Wegovy, одного из лидеров рынка, который стал первым ежедневным пероральным средством для лечения ожирения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) дало компании Novo Nordisk преимущество над конкурентом Eli Lilly в гонке за вывод на рынок таблетки от ожирения. Пероральный препарат Lilly, орфорглипрон, все еще на рассмотрении.
Обе таблетки относятся к препаратам класса GLP-1 и действуют так же, как широко применяемые инъекционные средства: они имитируют естественный гормон, регулирующий аппетит и чувство насыщения.
За последние годы инъекционные Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Lilly кардинально изменили лечение ожирения во всем мире и в США, где 100 миллионов человек страдают этим хроническим заболеванием.
По словам представителей компании, таблетки Wegovy появятся в продаже в ближайшие недели.
Эксперты считают, что появление пероральных препаратов для лечения ожирения может расширить стремительно растущий рынок таких средств, улучшив доступ и снизив расходы.
Ранее сообщалось, что ВОЗ впервые рекомендовала лечить ожирение с помощью препаратов-агонистов.