ВОЗ впервые рекомендовала лечить ожирение с помощью препаратов-агонистов

Как сообщается на сайте ООН, это решение может повлиять на политику стран, страховое покрытие медикаментов и клинические протоколы — особенно на фоне стремительного роста спроса на эффективные средства для борьбы с избыточным весом.

Руководство касается агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — таких препаратов, как лираглутид, семаглутид и тирзепатид — и содержит рекомендации по их безопасному применению в рамках комплексного лечения. Однако рекомендации остаются условными из-за ограниченных долгосрочных данных о безопасности, неопределенности в отношении сохранения веса после прекращения лечения, высокой стоимости и рисков неравного доступа между странами.

Ожирение — хроническое заболевание

По данным ВОЗ, более одного миллиарда человек в мире страдают ожирением. В 2024 году оно стало фактором 3,7 миллиона смертей. Без принятия решительных мер число людей с ожирением может удвоиться к 2030 году, что создаст колоссальную нагрузку на системы здравоохранения и приведет к глобальным экономическим потерям до 3 триллионов долларов в год.

— Ожирение — серьезный глобальный вызов. Новые рекомендации признают ожирение хроническим заболеванием, которое требует комплексного подхода на протяжении всей жизни. Медикаменты сами по себе не решат кризис, но терапия ГПП-1 может помочь миллионам людей, — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ подчеркивает, что ожирение — это не просто следствие индивидуального выбора образа жизни. Это сложное хроническое состояние, на которое влияют генетические факторы, биологические процессы, окружающая среда и социальные условия.

Последствия избыточного веса

Ожирение является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и ряда видов рака, а также ухудшает течение многих инфекционных болезней. Для большинства людей сбросить вес и удержать его на здоровом уровне без медицинской поддержки крайне сложно.

Препараты ГПП-1 имитируют действие естественного гормона, который участвует в регулировании аппетита, уровня сахара в крови и пищеварения. У людей с ожирением эти медикаменты могут приводить к значительному снижению веса и улучшению здоровья.

ВОЗ включила данные препараты в Перечень основных лекарственных средств в 2025 году для лечения диабета 2 типа у групп высокого риска, а в новых рекомендациях допускает их длительное применение у взрослых с ожирением, за исключением периода беременности.

Доступ, безопасность и риск фальсификатов

Спрос на препараты ГПП-1 уже значительно превышает предложение. Даже при росте производства, по оценкам ВОЗ, к 2030 году доступ к этим лекарствам получат менее 10 процентов тех, кому они показаны.

Без продуманной государственной политики может усугубиться существующее неравенство в здравоохранении. ВОЗ рекомендует странам использовать механизмы совместных закупок, справедливого ценообразования и добровольного лицензирования.

ВОЗ также предупреждает о растущем обороте фальсифицированных и некачественных препаратов ГПП-1 в результате глобального дефицита. Организация призывает к строгому регулированию цепочек поставок, продуманному назначению лекарств и усиленному контролю за качеством.

ВОЗ подчеркивает, что медикаментозная терапия не может быть единственным ответом на проблему ожирения. Наиболее эффективный подход включает сочетание лекарств с более здоровым питанием, регулярной физической активностью, а также долгосрочным наблюдением и поддержкой со стороны специалистов.

Ранее сообщалось, что фармацевтические компании богатеют на препаратах для похудения.

Насколько актуальна проблема избыточного веса у детей в РК — читайте здесь.