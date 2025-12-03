ВОЗ впервые рекомендовала лечить ожирение с помощью препаратов-агонистов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила рекомендации по применению нового класса препаратов для снижения веса. Документ также признает ожирение хроническим заболеванием, передает агентство Kazinform.
Как сообщается на сайте ООН, это решение может повлиять на политику стран, страховое покрытие медикаментов и клинические протоколы — особенно на фоне стремительного роста спроса на эффективные средства для борьбы с избыточным весом.
Руководство касается агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — таких препаратов, как лираглутид, семаглутид и тирзепатид — и содержит рекомендации по их безопасному применению в рамках комплексного лечения. Однако рекомендации остаются условными из-за ограниченных долгосрочных данных о безопасности, неопределенности в отношении сохранения веса после прекращения лечения, высокой стоимости и рисков неравного доступа между странами.
Ожирение — хроническое заболевание
По данным ВОЗ, более одного миллиарда человек в мире страдают ожирением. В 2024 году оно стало фактором 3,7 миллиона смертей. Без принятия решительных мер число людей с ожирением может удвоиться к 2030 году, что создаст колоссальную нагрузку на системы здравоохранения и приведет к глобальным экономическим потерям до 3 триллионов долларов в год.
— Ожирение — серьезный глобальный вызов. Новые рекомендации признают ожирение хроническим заболеванием, которое требует комплексного подхода на протяжении всей жизни. Медикаменты сами по себе не решат кризис, но терапия ГПП-1 может помочь миллионам людей, — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ подчеркивает, что ожирение — это не просто следствие индивидуального выбора образа жизни. Это сложное хроническое состояние, на которое влияют генетические факторы, биологические процессы, окружающая среда и социальные условия.
Последствия избыточного веса
Ожирение является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и ряда видов рака, а также ухудшает течение многих инфекционных болезней. Для большинства людей сбросить вес и удержать его на здоровом уровне без медицинской поддержки крайне сложно.
Препараты ГПП-1 имитируют действие естественного гормона, который участвует в регулировании аппетита, уровня сахара в крови и пищеварения. У людей с ожирением эти медикаменты могут приводить к значительному снижению веса и улучшению здоровья.
ВОЗ включила данные препараты в Перечень основных лекарственных средств в 2025 году для лечения диабета 2 типа у групп высокого риска, а в новых рекомендациях допускает их длительное применение у взрослых с ожирением, за исключением периода беременности.
Доступ, безопасность и риск фальсификатов
Спрос на препараты ГПП-1 уже значительно превышает предложение. Даже при росте производства, по оценкам ВОЗ, к 2030 году доступ к этим лекарствам получат менее 10 процентов тех, кому они показаны.
Без продуманной государственной политики может усугубиться существующее неравенство в здравоохранении. ВОЗ рекомендует странам использовать механизмы совместных закупок, справедливого ценообразования и добровольного лицензирования.
ВОЗ также предупреждает о растущем обороте фальсифицированных и некачественных препаратов ГПП-1 в результате глобального дефицита. Организация призывает к строгому регулированию цепочек поставок, продуманному назначению лекарств и усиленному контролю за качеством.
ВОЗ подчеркивает, что медикаментозная терапия не может быть единственным ответом на проблему ожирения. Наиболее эффективный подход включает сочетание лекарств с более здоровым питанием, регулярной физической активностью, а также долгосрочным наблюдением и поддержкой со стороны специалистов.
