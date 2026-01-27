Первый ресторан под управлением ИИ начал работу в Китае
В китайском Ханчжоу официально запущен инновационный ресторан «24 сезона». Это первое в городе заведение, где искусственный интеллект и роботизированные системы обеспечивают полный цикл операционной деятельности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на местные СМИ.
Двухуровневое пространство ресторана спроектировано как единая технологическая экосистема. Роботизированные манипуляторы отвечают за термическую обработку продуктов, приготовление лапши и напитков, в то время как мобильные платформы обеспечивают доставку заказов к столикам и поддержание чистоты в зале.
По словам менеджера объекта Цай Хайтана, парк из восьми роботов сегодня выполняет более 60% общего объема работ. Участие человека минимизировано. Штат из пяти сотрудников задействован исключительно на этапах приемки платежей и предварительной подготовки ингредиентов.
Ключевой технической особенностью проекта стала цифровизация гастрономического опыта. В программное обеспечение роботов-поваров интегрировано более сотни рецептов, созданных на основе данных о движениях профессиональных шеф-поваров. ИИ-алгоритмы контролируют интенсивность нагрева и динамику перемешивания, что позволяет добиться аутентичного вкуса.
Проект, реализованный местной технологической компанией Xialinghui, имеет не только коммерческое, но и важное инфраструктурное значение. Ресторан официально включен в систему социальных столовых района Сиху. Для граждан старше 60 лет предусмотрены скидки до 50%.
Представители местного муниципалитета отмечают, что заведение служит испытательным полигоном для локального кластера робототехники. Данные, полученные в ходе реальной эксплуатации, будут использованы для модернизации технологий и дальнейшего масштабирования решений на рынке общественного питания.
