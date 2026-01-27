Первый ресторан под управлением ИИ начал работу в Китае

Двухуровневое пространство ресторана спроектировано как единая технологическая экосистема. Роботизированные манипуляторы отвечают за термическую обработку продуктов, приготовление лапши и напитков, в то время как мобильные платформы обеспечивают доставку заказов к столикам и поддержание чистоты в зале.

По словам менеджера объекта Цай Хайтана, парк из восьми роботов сегодня выполняет более 60% общего объема работ. Участие человека минимизировано. Штат из пяти сотрудников задействован исключительно на этапах приемки платежей и предварительной подготовки ингредиентов.

Ключевой технической особенностью проекта стала цифровизация гастрономического опыта. В программное обеспечение роботов-поваров интегрировано более сотни рецептов, созданных на основе данных о движениях профессиональных шеф-поваров. ИИ-алгоритмы контролируют интенсивность нагрева и динамику перемешивания, что позволяет добиться аутентичного вкуса.

Проект, реализованный местной технологической компанией Xialinghui, имеет не только коммерческое, но и важное инфраструктурное значение. Ресторан официально включен в систему социальных столовых района Сиху. Для граждан старше 60 лет предусмотрены скидки до 50%.

Представители местного муниципалитета отмечают, что заведение служит испытательным полигоном для локального кластера робототехники. Данные, полученные в ходе реальной эксплуатации, будут использованы для модернизации технологий и дальнейшего масштабирования решений на рынке общественного питания.

Ранее мы писали, что самолеты Airbus будут собирать роботы из Китая.