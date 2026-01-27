РУ
    22:11, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Первый ресторан под управлением ИИ начал работу в Китае

    В китайском Ханчжоу официально запущен инновационный ресторан «24 сезона». Это первое в городе заведение, где искусственный интеллект и роботизированные системы обеспечивают полный цикл операционной деятельности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Фото: Xinhuanet

    Двухуровневое пространство ресторана спроектировано как единая технологическая экосистема. Роботизированные манипуляторы отвечают за термическую обработку продуктов, приготовление лапши и напитков, в то время как мобильные платформы обеспечивают доставку заказов к столикам и поддержание чистоты в зале.

    По словам менеджера объекта Цай Хайтана, парк из восьми роботов сегодня выполняет более 60% общего объема работ. Участие человека минимизировано. Штат из пяти сотрудников задействован исключительно на этапах приемки платежей и предварительной подготовки ингредиентов.

    Ключевой технической особенностью проекта стала цифровизация гастрономического опыта. В программное обеспечение роботов-поваров интегрировано более сотни рецептов, созданных на основе данных о движениях профессиональных шеф-поваров. ИИ-алгоритмы контролируют интенсивность нагрева и динамику перемешивания, что позволяет добиться аутентичного вкуса.

    Проект, реализованный местной технологической компанией Xialinghui, имеет не только коммерческое, но и важное инфраструктурное значение. Ресторан официально включен в систему социальных столовых района Сиху. Для граждан старше 60 лет предусмотрены скидки до 50%.

    Представители местного муниципалитета отмечают, что заведение служит испытательным полигоном для локального кластера робототехники. Данные, полученные в ходе реальной эксплуатации, будут использованы для модернизации технологий и дальнейшего масштабирования решений на рынке общественного питания.

    Ранее мы писали, что самолеты Airbus будут собирать роботы из Китая.

