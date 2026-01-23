РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:22, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Самолеты Airbus будут собирать роботы из Китая

    Китайская технологическая компания UBTECH, один из ведущих разработчиков в области антропоморфной робототехники, заключила соглашение с европейским аэрокосмическим концерном Airbus о поставке промышленных роботов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: UBTECH
    Фото: UBTECH

    В рамках партнерства Airbus приобрел модель Walker S2 для изучения перспектив ее применения в производственных циклах сборки самолетов. Данная модель, массовое производство которой стартовало в ноябре 2025 года, имеет рост 176 см и оснащена функцией самостоятельной замены элементов питания.

    В UBTECH сообщили, что производственные мощности компании в 2026 году должны превысить 10 тысяч единиц промышленных гуманоидов в год. По итогам прошлого года портфель заказов компании на подобные решения составил около 200 млн долларов.

    В 2025 году UBTECH установила стратегическое партнерство с американским производителем полупроводников Texas Instruments. Сотрудничество с Airbus позволяет китайскому разработчику расширить присутствие до пяти ключевых индустриальных сегментов за рубежом, включая авиастроение, автопром, производство микроэлектроники, бытовую технику и интеллектуальную логистику.

    Ранее сообщалось, что в Китае готовят гуманоидов к выходу на рынок труда.

