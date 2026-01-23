Самолеты Airbus будут собирать роботы из Китая

В рамках партнерства Airbus приобрел модель Walker S2 для изучения перспектив ее применения в производственных циклах сборки самолетов. Данная модель, массовое производство которой стартовало в ноябре 2025 года, имеет рост 176 см и оснащена функцией самостоятельной замены элементов питания.

В UBTECH сообщили, что производственные мощности компании в 2026 году должны превысить 10 тысяч единиц промышленных гуманоидов в год. По итогам прошлого года портфель заказов компании на подобные решения составил около 200 млн долларов.

В 2025 году UBTECH установила стратегическое партнерство с американским производителем полупроводников Texas Instruments. Сотрудничество с Airbus позволяет китайскому разработчику расширить присутствие до пяти ключевых индустриальных сегментов за рубежом, включая авиастроение, автопром, производство микроэлектроники, бытовую технику и интеллектуальную логистику.

Ранее сообщалось, что в Китае готовят гуманоидов к выходу на рынок труда.