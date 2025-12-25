«Университет» для роботов: в Китае гуманоидов готовят к выходу на рынок труда

Как сообщается, Пекинский центр подготовки данных для гуманоидных роботов призван ускорить коммерциализацию антропоморфных машин в промышленности и бытовом секторе. Образовательный объект решает проблему дефицита структурированных данных для обучения ИИ-моделей.

Расположенный на двух этажах, центр воспроизводит реальные производственные и жилые условия в натуральную величину. Основной моделью для обучения является человекоподобный робот Kuafu высотой 1,66 метра.

Программа подготовки разделена на четыре ключевых направления, включая промышленное производство, системы «умного дома», социальный уход за пожилыми людьми и сервисы на базе 5G, которые в совокупности охватывают 16 узкопрофильных дисциплин.

Обучение проводится в небольших группах, где каждому роботу назначаются два инструктора. Команда из 110 специалистов обучает машины базовым навыкам. На освоение одного сценария уходит 7–8 дней. К примеру, для отработки навыка постановки сковороды на плиту робот выполняет 1250 повторений, каждое из которых фиксируется для уточнения алгоритмов координации.

— Роботы должны интенсивно тренироваться в различных сценариях, чтобы развить функциональный интеллект, подобно тому, как дети учатся ходить через многократную практику, — отметил руководитель центра Чжу Кай.

Собранные в ходе тренировок массивы данных проходят систематическую маркировку и передаются технологическим партнерам для дообучения крупномасштабных моделей. Этот процесс позволяет трансформировать физический опыт роботов в алгоритмы, пригодные для массового масштабирования на различных производственных платформах.

Подготовленные машины уже интегрированы в реальный сектор. Роботы работают на заводах China FAW Group, в курьерских службах Shenzhen Capital Group, инспектируют сети China Southern Power Grid и консультируют участников инновационной площадки Zhongguancun.

Ранее мы писали, что в Китае открылся первый магазин гуманоидных роботов.