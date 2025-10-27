РУ
    03:37, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Первый подводный дата-центр на энергии ветра запущен в Китае

    В Шанхае завершено строительство первого в мире подводного дата-центра, работающего на энергии морских ветряных электростанций, передает агентство Kazinform со ссылкой на TV BRICS.

    ВИЭ
    Фото: TV BRICS

    По данным источника, уникальный проект открывает новые горизонты в области экологически чистой и энергоэффективной цифровой инфраструктуры.

    В администрации Линьган сообщили, где расположен дата-центр. Его мощность составляет 24 мегаватта. Вложенные средства составили 1,6 млрд юаней (около $225 млн).

    Основные преимущества новой технологии — это значительная экономия ресурсов. Более 95% потребляемой электроэнергии поступает от морского ветра, а по сравнению с традиционными дата-центрами, новое сооружение снижает общее энергопотребление на 22,8%. Вода для охлаждения в проекте не используется, а площадь, занятую дата-центром на суше, удалось сократить более чем на 90%.

    Отмечается, что проект в Шанхае является важным шагом в развитии центров обработки данных с использованием возобновляемых источников энергии, таких как морские ветряные станции, что одновременно способствует повышению энергоэффективности и экологичности вычислительных процессов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане действуют 108 установок ВИЭ общей мощностью 3,2 ГВт. Также в Минэнерго РК проинформировали, какие новые проекты по развитию возобновляемых источников энергии запустят до 2027 года.

    Жанар Альжанова
