Первый подводный дата-центр на энергии ветра запущен в Китае

По данным источника, уникальный проект открывает новые горизонты в области экологически чистой и энергоэффективной цифровой инфраструктуры.

В администрации Линьган сообщили, где расположен дата-центр. Его мощность составляет 24 мегаватта. Вложенные средства составили 1,6 млрд юаней (около $225 млн).

Основные преимущества новой технологии — это значительная экономия ресурсов. Более 95% потребляемой электроэнергии поступает от морского ветра, а по сравнению с традиционными дата-центрами, новое сооружение снижает общее энергопотребление на 22,8%. Вода для охлаждения в проекте не используется, а площадь, занятую дата-центром на суше, удалось сократить более чем на 90%.

Отмечается, что проект в Шанхае является важным шагом в развитии центров обработки данных с использованием возобновляемых источников энергии, таких как морские ветряные станции, что одновременно способствует повышению энергоэффективности и экологичности вычислительных процессов.

