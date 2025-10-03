В стране действуют 108 установок ВИЭ общей мощностью 3,2 ГВт — Минэнерго

— Казахстан интенсивно сейчас инвестирует в ВИЭ, и мы имеем уже впечатляющие достижения в этом году. Сейчас уже у нас 108 установок ВИЭ с общей установленной мощностью 3,2 гигаватт, — отметил Жаркешов.

По его словам, в 2024 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии составила около 2,8%. За последние годы темпы роста практически удвоились. Помимо этого параллельно идет работа по развитию атомной энергетики.

Санжар Жаркешов отметил, что к 2030 году планируется довести долю энергии, вырабатываемой за счет ВИЭ, до 15%.

Он уточнил, что до 2030 года в стране будет реализовано десятки проектов в сфере ВИЭ.

— Мы проводим аукционы на общее количество 6,4 гигаватт солнечно-ветровой электроэнергии. И тем самым буквально за 5-летний период мы планируем расширить ВИЭ, — сообщил Жаркешов.

В завершение он подчеркнул, что «основной посыл Казахстана в том, что мы верим в сбалансированный и справедливый энергопереход, который не оставляет никого в стороне и не подвергает сомнениям экономического и социального развития».

Ранее сообщалось, какие новые проекты ВИЭ запустят до 2027 года в Казахстане.



