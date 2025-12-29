Первый этап всеобщих выборов завершился в Мьянме

Голосование началось в 06:00 воскресенья по местному времени. В 16:00 сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в районе Чаутада города Янгон объявил о его закрытии.

После закрытия участка сотрудники избирательной комиссии в присутствии местных и международных СМИ, кандидатов и наблюдателей приступили к подсчету голосов, в том числе поданных досрочно, за кандидатов в депутаты Собрания народных представителей (нижняя палата парламента) и Собрания национальностей (верхняя палата парламента), а также законодательных органов штатов и областей.

Согласно данным информационной группы Совета национальной обороны и безопасности Мьянмы, в общей сложности 139 членов международных групп по наблюдению за выборами и представителей дипломатического корпуса присутствовали на участках в воскресенье, чтобы наблюдать за порядком и свободой волеизъявления в ходе первого этапа.

Всеобщие выборы 2025 года состоят из трех этапов. Второй и третий этапы пройдут соответственно 11 января и 25 января 2026 года.

Выборы проходят в 692 избирательных округах, за места в национальном и региональных законодательных органах борются около 5000 кандидатов от 57 политических партий. По данным Союзной избирательной комиссии, по всей стране создано 21 517 избирательных участков.

Окончательные результаты выборов будут объявлены после завершения всех этапов голосования.

Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года.