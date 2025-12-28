Всеобщие выборы начались в Мьянме

Выборы пройдут в три этапа. Второй этап назначен на 11 января 2026 года, а третий — на 25 января.

Выборы пройдут в 692 избирательных округах по всей стране. Около 5000 кандидатов от 57 политических партий борются за места в двух палатах ассамблеи союза (парламента) — собрании народных представителей (нижней палате), собрании национальностей (верхней палате) и в региональных законодательных органах.

В результате выборов будет определен состав нового парламента, который затем изберет нового президента. Он в свою очередь сформирует новое правительство.

По данным избирательной комиссии, для проведения всеобщих выборов по всей стране было организовано всего 21517 избирательных участков.

Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года.

