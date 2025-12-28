РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:42, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Всеобщие выборы начались в Мьянме

    В Мьянме начались многопартийные демократические всеобщие выборы 2025 года, первый этап которых состоится в воскресенье, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Всеобщие выборы начались в Мьянме
    Фото: Синьхуа

    Выборы пройдут в три этапа. Второй этап назначен на 11 января 2026 года, а третий — на 25 января.

    Выборы пройдут в 692 избирательных округах по всей стране. Около 5000 кандидатов от 57 политических партий борются за места в двух палатах ассамблеи союза (парламента) — собрании народных представителей (нижней палате), собрании национальностей (верхней палате) и в региональных законодательных органах.

    В результате выборов будет определен состав нового парламента, который затем изберет нового президента. Он в свою очередь сформирует новое правительство.

    По данным избирательной комиссии, для проведения всеобщих выборов по всей стране было организовано всего 21517 избирательных участков.

    Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года.

    О текущем взаимодействии и перспективах партнерства Казахстана и Мьянмы читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Выборы Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Автор
