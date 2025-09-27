Казахстан и Мьянма: текущее взаимодействие и перспективы партнерства

Экономический профиль и ключевые отрасли

Мьянма — страна в Юго-Восточной Азии, граничащая с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Экономика основана на сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве — около 2/3 населения занято в агросекторе, который дает почти половину ВВП. Благоприятный климат позволяет выращивать рис практически круглый год, он занимает 60% пахотных земель и 97% зернового производства.

Лесное хозяйство важно для экспорта — Мьянма обладает значительными запасами леса. Основной экспорт — природный газ. Добыча угля резко выросла в XXI веке.

Горнодобывающая промышленность включает добычу драгоценных камней (рубинов и сапфиров), металлов. Рубины — крупнейший источник дохода. 90% рубинов в мире происходят из Мьянмы.

Также развиты пищевая промышленность, переработка риса и производство табака.

Страна состоит в таких международных организациях, как ВТО, АСЕАН, BIMSTEC.

Региональные и глобальные форматы как основа укрепления партнерства

Площадка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Казахстан является государством-членом, а Мьянма имеет статус партнера по диалогу ШОС, может сыграть важную роль в развитии двусторонних отношений. В саммите ШОС в Тяньцзине (31 августа — 1 сентября 2025 года) принял участие исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Следует отметить, что в последние годы Китай и Мьянма продвигают строительство китайско-мьянманского экономического коридора (CMEC) в рамках инициативы «Пояс и путь». Реализация проекта CMEC предполагает строительство железной дороги от границы двух стран до морских портов Мьянмы.

В октябре 2023 года в Астане министр энергетики Мьянмы У Ко Ко Лвин принял участие в Энергетическом форуме стран-участниц ШОС.

В апреле этого года заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев принял копии верительных грамот у вновь назначенного Посла Республики Союз Мьянма в Казахстане (по совместительству) Тит Линн Оун. По информации МИД РК, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Собеседники выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многостороннем формате, прежде всего в рамках ООН, Диалога сотрудничества в Азии и других международных площадок.

Казахстан и Мьянма участвуют в реализации китайской инициативы «Пояс и путь», что также создает дополнительные перспективы для сотрудничества. Географическое положение обеих стран открывает возможности для развития транзитных коридоров, Мьянма может быть воротами в Юго-Восточную Азию для казахстанской продукции.

Напомним, в мае 2025 года в Москве состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили возможности расширения потенциала для расширения сотрудничества в ключевых областях, включая нефтехимию, сельское хозяйство, цифровые технологии, транспорт и логистику.