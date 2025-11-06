Первый договор подписан между Казахстаном и США в рамках саммита С5+1

Меморандум был подписан заместителем председателя Нацбанка РК Акылжаном Баймагамбетовым и старшим вице-президентом, глобальным руководителем по взаимодействию с государственными органами Visa Робертом Томсоном.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Представитель Национального банка подчеркнул, что соглашение с Visa подписано для развития цифровой финансовой инфраструктуры и расширения использования современных цифровых платежей на казахстанском рынке.

— Меморандум направлен на расширение сотрудничества в сфере последних платежных технологий и апробирования новых цифровых решений на платежном рынке. Ключевые направления предполагают: создание центра компетенций на базе национальной платежной корпорации при поддержке Visa для апробации новых решений; распространение и углубление передового опыта в области цифровизации, системы биометрической идентификации на финансовом рынке, совершенствование деятельности по кибербезопасности и предотвращению мошенничества на финансовом рынке, — сообщил Акылжан Баймагамбетов.

Роберт Томсон прокомментировал подписание Меморандума с казахстанской стороной.

— Для нас большая честь подписать меморандум с Национальным банком Казахстана об ускорении цифровых инноваций по всей стране с помощью цифровых активов, кибербезопасности, данных о путешествиях и туризме, который действительно помогут сделать Казахстан одним из ведущих цифровых экономик в Центральной Азии, — заявил Роберт Томсон.

О своем опыте работы в нашей стране руководитель транснациональной компании Visa отметил: «Для меня было большой честью быть в Казахстане в начале этого года. Казахстан действительно является для нас лидером в области цифровых платежей и в том, что мы делаем, экспериментируя с новыми технологиями».

— Действительно, убедиться в том, что каждый человек в стране имеет доступ к цифровым технологиям, будь то малый бизнес, частные лица или правительство. И Казахстан действительно находится впереди. Поэтому мы внедряем там много инноваций, в качестве передовой практики, чтобы показать, как развивается мир с точки зрения цифровых платежей, — рассказал Роберт Томсон.

Ранее сообщалось, что 6 ноября пройдет бизнес-конференция «Десятая годовщина C5+1» в здании «The Reach Kennedy center» в Вашингтоне, где встретятся политические и деловые круги США и стран Центральной Азии. Ожидается, что на конференции будут подписаны соглашения с американскими компаниями в различных сферах экономики.