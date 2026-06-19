Первые стипендии «Болашак» на зарубежную стажировку получили специалисты по ИИ

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По итогам конкурса Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 184 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил около 6 претендентов на одно место.

Из общего числа новых стипендиатов 137 человек будут обучаться в магистратуре, 10 — в докторантуре, а 37 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных университетах и центрах.

В конце прошлого года Республиканской комиссией была утверждена отдельная категория профессиональных стажировок в области искусственного интеллекта. На состоявшемся заседании комиссией впервые были присуждены стипендии по данной категории.

Кроме того, 51 казахстанец получил гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

Фото: Акорда

В целях поддержки талантливой творческой молодежи Республиканской комиссией дополнен перечень категорий, имеющих право обучаться по программе бакалавриата в рамках «Болашак». В частности, наряду с победителями и призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов научных проектов на стипендию программы «Болашак» могут претендовать и призеры международных творческих конкурсов исполнителей.

По итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашак».

Ранее сообщалось, что специалисты атомной энергетики будут проходить обучение по программе «Болашак».